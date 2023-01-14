13億兆彩…誘人 頭獎稅金…嚇人

13日晚間開獎的兆彩獎券，頭奬獎金已達13.5億元，圖為紐約州商店電子屏幕顯示的巨額獎金。(路透)

13日晚間開獎的兆彩(Mega Millions)頭獎彩金達13億5000萬元，是樂透史上最高彩金之一，絕大多數購買彩票試手氣的民眾，心裡盤算的是中了頭獎就要辭去工作、環遊世界或購買豪宅，卻沒有考慮到突然成為億萬富翁之後的報稅 問題。彩金越高，要繳的稅當然也越多。

樂透得主要繳多少稅？

國稅局 (IRS)將樂透採金視為一般收入，頭獎得主通常晉升到最高收入的37%稅率等級。

根據國稅局規定，樂透彩金超過5000元時，將自動預扣24%聯邦稅。以13億5000萬元兆彩頭獎彩金為例，選擇一次提領(lump sum)可拿7億790萬元，其中1億6990萬元立即要繳聯邦稅。

假設這名樂透得主沒有其他收入，2023年度報稅時要繳37%聯邦所得稅，也就是2億6190萬元。根據居住地點不同，樂透得主可能還有州稅、地方稅要繳。

樂透得主有沒有辦法省稅？

省稅方式包括把部分彩金捐給慈善機構。另外，專門提供樂透得主諮詢的佛州 律師帕努塞斯(Kurt Panouses)建議，先完成財務規畫，再去領彩金。

他說，如果樂透得主過世，身後留下超過1290萬元財富，根據遺產稅規定，其中大約40%要繳稅給聯邦政府，因此樂透得主應該在世時就把財富與親人分享。

博弈收入(gambling earnings)要繳稅

沒有贏樂透頭彩的民眾也要注意，根據國稅局規定，博弈收入必須繳稅，即使在賭場所贏的賭金與樂透頭獎的金額相差極大，也是要繳稅。博弈損失則僅限只能用來抵扣博弈收入。如果賭輸金額超過贏得賭金，並沒有任何省稅效果。

帕努塞斯說，懷抱發財夢頗為有趣，但某些人花很多錢買樂透，「真的很悲哀」。