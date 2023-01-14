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股東批薪酬太高…庫克砍薪4成 今年「只領」4900萬

編譯王巧文／綜合13日電
蘋果公司執行長庫克今年將減薪，「只領」4900萬元。(美聯社)
蘋果公司執行長庫克今年將減薪，「只領」4900萬元。(美聯社)

蘋果公司(Apple)執行長庫克2023年薪酬目標大砍逾40%，主因是庫克遭股東批評薪酬太高後，自行建議減薪。

英國金融時報(FT)報導，一份13日蘋果申報資料顯示，庫克今年的總薪酬目標減至4900萬元，較去年的8400萬元少40%。蘋果公司表示，庫克今年底薪維持300萬元、年度現金獎勵600萬元也不變，但股票獎勵價值從去年的7500萬元降至4000萬元。此外，庫克今年領取的股票獎勵，75%與蘋果業績掛鉤，比重高於去年的50%，因為一些股東希望庫克的薪資獎勵與蘋果未來成長更緊密掛鉤。

蘋果公司表示，此舉是「在股東的回饋、蘋果的出色表現及庫克的建議下找到平衡」，「考慮公司的相對規模、領域和績效，打算將庫克未來幾年的年度目標薪酬，訂在相對於主要同行的80%到90%間」。

據9to5mac網站，庫克去年實際入袋的薪酬約9940萬元，包括300萬元年薪、價值約8300萬元股票和1340萬元其他形式的報酬。庫克2021年賺得9870萬元，較2020年的1480萬元翻了逾六倍。

現年62歲的庫克已執掌蘋果11年，其優渥薪酬去年引來機構股東服務公司(ISS)等團體批評，但仍獲蘋果公司多數股東批准。美國財經雜誌富比世(Forbes)報導，拜蘋果股價飆升所賜，近年來庫克的資產淨額已激增至17億元。

蘋果股價過去12個月來跌約20%，原因是中國的代工廠出現動盪，衝擊蘋果iPhone高階機款供應長達數月，迫使該公司去年11月6日罕見警告，iPhone生產將在假期銷售旺季前出現「重大」中斷，將使蘋果連續14季營收成長的紀錄中斷。

蘋果 庫克 股票

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