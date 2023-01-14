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布萊恩球衣拍賣 500萬元起標 落槌價上看700萬

編譯陳韻涵／綜合13日電
科比‧布萊恩於2007-2008賽季穿過的簽名球衣將於下月拍賣，由500萬元起標，預估落槌可能達700萬元。(取自蘇富比拍賣網站)
科比‧布萊恩於2007-2008賽季穿過的簽名球衣將於下月拍賣，由500萬元起標，預估落槌可能達700萬元。(取自蘇富比拍賣網站)

美國職籃(NBA)洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)已故球星布萊恩(Kobe Bryant)穿著征戰多年的一件簽名球衣2月初將透過蘇富比(Sotheby's)拍賣，500萬元起標，估計將以至少700萬天價落槌，成為公開市場上最有價值的布萊恩球衣。

布萊恩2007年10月1日穿著這件金黃色球衣出席湖人隊的媒體日，同時也穿著這件球衣征戰NBA西區聯盟(Western Conference)賽季，直到2008年5月9日的總決賽。

蘇富比表示，布萊恩2007-08賽季穿著這件球衣，在超過25場比賽中拿下645分；該賽季讓他獲得生涯唯一一座單季最有價值球員(MVP)獎盃，他也穿著這件球衣拍攝年度MVP肖像。

蘇富比街頭服飾與現代收藏品主任瓦赫特(Brahm Wachter)在記者會上表示，「長期且高頻率穿著的運動工藝品，很少出現在收藏品之列，許多現代單品都只穿著打一場比賽而已。」

這件標誌性的球衣也成為全球各地民眾悼念布萊恩的經典壁畫與藝術素材，光是加州就有15處壁畫出現這件球衣，包括街頭藝術家內佛(Jonas Never)在洛杉磯湖人隊主場附近畫的彩繪牆。

布萊恩在20年的職業生涯中擔任湖人隊的得分後衛，出賽18次全明星賽，獲得兩次總決賽最有價值球員(Finals MVP)，並在2008年和2012年代表美國隊出征奧運拿下金牌。

41歲的布萊恩2020年1月26日搭乘的私人直升機失事，他和13歲的女兒吉安娜(Gianna Bryant)及其他七人全數罹難。

這件球衣訂下月2日到9日透過蘇富比線上競標，起標價為500萬元，2月1日到7日會在蘇富比的紐約藝廊公開展示。

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