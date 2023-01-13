聯邦寄來新冠居家快篩…快失效 過期就扔掉

不少民眾去年底收到已過期或即將過期的iHealth快篩盒。（iHealth網站）

聯邦政府 去年夏季寄送給民眾的免費居家新冠快篩劑iHealth，即便在聯邦食品暨藥物管理局(FDA )延長使用壽命六個月之下，民眾收到時已經屆期失效，或者即將在2月過期，不禁讓收到快篩劑的民眾哭笑不得。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，住科羅拉多州的諾拉‧博伊德斯登(Nora Boydstun)向來敏於檢查產品的失效期，所以她去年12月收到聯邦政府寄來四盒iHealth新冠居家快篩時，很快就注意到包裝上敘述失效期在2022年7或8月。

食藥局在去年夏天把iHealth快篩盒的使用壽命延長六個月，但即使展期，博伊德斯登收到的快篩劑裡，兩盒有效期也只到1月2日，意味她一收到也只有兩天可以使用，而另兩盒在一個月內失效。

博伊德斯登認為，國家訂購快篩時，應該拿到最新出的貨，如此民眾才能保留上一陣子。

最新一輪快篩去年12月19日開始寄發之後，其他人也傳出類似問題；有些最新才寄出的iHealth，到2月左右就告失效。目前尚不清楚多少那樣的快篩已經寄發出去。

主持郵寄快篩項目的衛生部對多次要求評論、快篩即將屆期失效等事，都沒回應。

住俄勒岡州波特蘭市的羅傑斯(Zach Rogers)表示，他聖誕節前收到免費iHealth快篩，失效日在2月14日，他覺得有些失望。

南加大 臨床病理學副教授蘇珊‧巴特勒-吳(Susan Butler-Wu)表示，快篩劑若真的屆臨失效期，一般建議就把它扔掉。

FDA也表示，新冠快篩隨著時間會品質惡化，所以過期的試劑提供的結果可能不準確或無效；假如廠商能提出新數據，顯示其製造的試劑依然有效，那麼FDA可能考慮再次延長其失效日。

若民眾願賭運氣使用過期的快篩盒，巴特勒-吳認為一定要搞清楚，上頭那條粉紅控制線要清晰可見；她表示，若控制線有異樣，試劑就不再有效，不能使用。