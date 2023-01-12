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使用瓦斯爐注意4件事 降低風險

記者顏伶如／綜合報導
瓦斯爐可能釋放有害物質，專家建議要在通風良好的環境下使用。圖為加州一名婦人在家裡準備用爐火燒開水。(美聯社)
瓦斯爐可能釋放有害物質，專家建議要在通風良好的環境下使用。圖為加州一名婦人在家裡準備用爐火燒開水。(美聯社)

瓦斯爐傳出恐有危害健康的疑慮，引發輿論熱議，但哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)氣候健康及全球環境研究中心(Center for Climate, Health and the Global Environment，C-CHANGE)代理主任勃恩斯坦(Aaron Bernstein)對「紐約時報」表示：「大家不要被這則新聞嚇壞了。」

不過，勃恩斯坦與其他研究人員表示，民眾應該了解瓦斯爐的潛藏風險並設法排除。根據估計，全美約有4000萬戶家庭使用瓦斯爐。

知名能源智庫落基山研究所(RMI)環境部經理希爾斯(Brady Seals)指出，過去50年左右，研究人員已證實接觸瓦斯爐恐對人體有害。瓦斯爐釋放有毒氣體氮氧化物(nitrogen oxides)，可能引發氣喘。

目前在家裡使用瓦斯爐的民眾，可以採取以下步驟降低潛在的健康風險：

1.改善通風

打開門窗或開始電扇，讓廚房在瓦斯爐使用時，能夠盡量通風流暢。勃恩斯坦說，新鮮空氣可以稀釋空氣污染源。

2.每次使用瓦斯爐時都要開抽油煙機

即使只是燒開水，也要把抽油煙機打開。勃恩斯坦指出，可以開啟烹飪地點附近的窗戶，或在廚房窗戶加裝風扇。

3.盡量減少使用瓦斯爐

希爾斯說，除了以微波爐、烤箱烹煮食物之外，燒開水可改用電子熱水壺。

4.考慮購買空氣淨化機

西北大學(Northwestern University)范恩伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)肺部醫學家卡爾漢(Ravi Kalhan)表示，有著高效濾網(HEPA)的空氣清淨機能夠讓家中氮氧化物的濃度指數得以降低。他說，民眾若有能力購買空氣清淨機，應該擺在廚房裡或靠近廚房的位置。

醫學 紐約時報 哈佛大學

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