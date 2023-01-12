禁用瓦斯爐引爭議 白宮：拜登不贊同

拜登任命的美國消費者產品安全委員會委員特魯姆卡11日受訪表示，當局若推出針對瓦斯爐的任何管控措施，將只針對新生產的瓦斯爐，並非民眾現在使用的瓦斯爐。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，主管消費安全的聯邦官員建議禁止使用瓦斯爐的消息傳出後，白宮 11日表示，拜登 總統並不支持瓦斯爐禁令。

拜登任命的美國消費者產品安全委員會委員(US Consumer Product Safety Commissioner)特魯姆卡(Richard Trumka Jr.)日前接受彭博新聞專訪時稱瓦斯爐有「潛藏危害」，至於如何管控則「所有選項都在考量中」，包括訂定排氣量標準等。他說：「有製造安全疑慮的產品，可能遭到禁止。」

白宮發言人11日接受CNN訪問時說：「總統並不支持禁用瓦斯爐，身為獨立機構的消費品安全委員會也沒有要禁用瓦斯爐。」

2022年12月出爐的最新研究報告顯示，瓦斯爐排放污染可能與兒童氣喘及呼吸道症狀惡化有關。不過國會議員則指出，非洲裔、拉丁裔以及低收入 家庭較可能受到排放污染影響，因為這些族群居住地點可能較靠近廢棄物焚化爐或粉煤灰場，家裡通風條件也相對較差。

CNN報導，消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission, CPSC)考慮對瓦斯爐採取行動已有數月之久，特魯姆卡2022年10月便建議應開放公眾評論。

彭博報導引發軒然大波之後，CPSC主席霍恩-薩里奇(Alexander Hoehn-Saric)11日上午發表澄清聲明表示，他並沒有在調查瓦斯爐，「消費者產品安全委員會也沒打算這麼做」。

特魯姆卡11日對CNN表示，是否針對瓦斯爐做出管控，所有選項都在考量中。他強調，如果要推出任何禁令，將只針對新生產的瓦斯爐，不是民眾現在使用的瓦斯爐。

他說：「我們不會跑去任何人家裡，把已經存在的物品拿走。我們不會這麼做。」

他表示：「如果我們針對這個議題做出規定，屆時將以往前看的角度出發，規定適用於新瓦斯爐。消費者有權選擇家裡要保留哪些東西，我們希望確保大家訊息充足。」