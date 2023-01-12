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拜登涉藏機密文件案 找到第2批文件

編譯潘勛／綜合11日電
拜登總統的法律團隊11日在一處新地點找到另一批可能是從白宮帶出的機密檔案。對此拜登表示不知情。(路透)
拜登總統的法律團隊11日在一處新地點找到另一批可能是從白宮帶出的機密檔案。對此拜登表示不知情。(路透)

繼去年秋季在拜登總統華府智庫辦公室發現機密官方紀錄後，拜登的法律團隊又在另一地點找到第二批機密檔案；消息人士指出，因為發現第一批機密文件，白宮提高警覺，於是再努力尋找拜登擔任副總統時代，可能貯藏文件的其他地點；第二批機密文件數量多少、內容為何，目前均不得而知。

2022年11月在拜登前私人辦公室找到十份機密文件，其中有「極機密」(top secret)等級，種類有情報材料及簡報備忘錄，談到烏克蘭、伊朗及英國，分放在三、四個箱子裡，箱中另有依「總統紀錄法」(Presidential Records Act)規定的非機密文件。

有線電視新聞網(CNN)11日報導，在新聞報導發現第二批官方材料前，白宮指司法部正在調查，故拒絕回答一些關鍵問題。

第一批文件發現於2022年11月2日，離期中選舉僅六天，但拜登的律師團到本月9日才公開承認找到機密文件。

拜登10日表示，自己不知道卸任副總統之後，有些機密文件被帶到華府的私人辦公室；自己的律師團發現後立即接洽國家檔案館(NARA)，「盡他們一切所能」；總統表示，文件是在一個盒子裡找到的，盒子放在上鎖的櫃子，至少在密閉空間。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)以司法部正在審核為由，拒絕回答誰把文件帶去辦公室、有沒有發現其他文件、是否正展開稽查行動以找出其他可能有的文件、總統獲悉發現文件的時間等問題。

國會眾院監督委員會主席柯默(James Comer)11日致函國家檔案館。(美聯...
國會眾院監督委員會主席柯默(James Comer)11日致函國家檔案館。(美聯社)

尚皮耶也不保證不會在其他辦公室找到機密材料，只表示自己不能超越拜登10日已對外講的說法。

當前狀況引發共和黨批評，指聯邦政府對發現不當處理的文件有雙重標準。

尚皮耶11日也未答覆一些重要問題，例如為什麼拜登及其律師沒能更早向大眾透露找到機密文件，尤其是時機敏感，接近2022年期中選舉。

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