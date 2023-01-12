眾院監委會 要財政部提供拜登家族財務資料

國會眾院監督委員會11日啟動對拜登總統的第一波調查，委員會主席柯默(圖)致函財政部長葉倫，要求財政部提供拜登家族的財務資料。(路透)

國會眾院監督委員會11日啟動對拜登 總統的第一波調查，要求財政部 提供拜登家族的財務資料，並要求推特 公司主管下月到眾院作證，以說明他們面臨的隱瞞拜登家族商業交易的指控。

新上任的監督委員會主席柯默(James Comer)數月來發誓，將調查拜登家族的商業關係。委員會已獲取拜登之子杭特拜登(Hunter Biden)筆記型電腦的內容，他的商業往來正受到聯邦調查。如今柯默掌握發傳票權後可擴大對拜登家族的調查；他多次表示，調查重點是白宮主人，「是對拜登的調查」。

柯默11日致函財政部長葉倫，要求提供有關杭特拜登和拜登弟弟詹姆士拜登的商業交易信息，尤其是監督委員會尚未掌握的「可疑交易報告」信息。

財政部表示，所謂的「可疑交易報告」實際上是初步和未經核實的舉報與線索，最終可能導致嚴肅調查，也可能無辜。銀行必須報告可能成為洗錢信號的交易，包括1萬元以上的現金轉帳。

柯默在信中說：「財政部一直以來都向國會提供可疑交易報告，但拜登政府卻限制提供，不禁使人質疑拜登家族試圖隱瞞可疑商業交易。」

柯默致函推特主管要求2月6日出席國會聽證，就「紐約郵報」關於杭特拜登2020年大選前商業活動的報導，在推特平台遭到審查做出說明。

柯默聲明說：「過去兩年，拜登政府和高科技公司致力於隱瞞拜登家族的可疑商業活動，拜登總統都參與其中。現在民主黨在華府不能再一手遮天，監督問責的時候到了。」

致推特主管的信分別是給前首席法律顧問維嘉婭·加德(Vijaya Gadde)、前法律副總顧問貝克(James Baker)和前全球信託與安全主管羅斯(Yoel Roth)三人，柯默要求他們1月18日前答覆，表示「你們必須出席聽證，因為你們壓制了美國民眾從推特上獲取拜登家族的信息。」