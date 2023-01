金球獎 華裔演員大放異彩 最佳導演史匹柏拿下

華裔女星楊紫瓊和男星關繼威以「媽的多重宇宙」獲得金球獎音樂或喜劇類電影最佳女主角及男配角兩項大獎,兩位明星的精湛演技,為華裔演員創下風光紀錄。「媽的多重宇宙」也是今年金球獎大贏家。(美聯社)

第80屆金球獎 頒獎典禮,華裔演員大放異彩。女星楊紫瓊 以黑色喜劇電影 「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)一舉奪下音樂喜劇類影后,而且片中飾演楊紫瓊丈夫的華裔演員關繼威也奪下最佳男配角,雙雙締造華裔演員在金球獎的新紀錄。

由關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)執導的「媽的多重宇宙」,楊紫瓊飾演亞裔移民自助洗衣店老闆娘秀蓮,必須拯救多重宇宙危機,她又演又打,將過往在香港影壇積蓄的功力完全爆發,順利拿下金球獎影后。

楊紫瓊過去憑「臥虎藏龍」入圍過英國影視藝術學院獎(BAFTA)最佳女主角,這次是她第一次獲金球獎提名。楊紫瓊得獎感言講到一半時,就被音樂催趕下台,楊紫瓊開玩笑嗆說:「拜託閉嘴!我可以打敗你,我說真的。」引來全場掌聲。

童星出身的關繼威第一部電影就是大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的賣座大片「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom),然而後來他在好萊塢的演員路並不順遂,關繼威20多歲時,因好萊塢沒有給亞裔演員的好角色,黯然離開好萊塢,甚至一度放棄演員夢。

關繼威發表感言時眼眶泛紅,感謝得來不易的機會,說道:「真的很感謝,我永遠不會忘記是誰給我這個機會進入電影圈」,他點名史匹柏,接著說:「謝謝你們,我真的很幸運能擁有這個機會」。

關繼威飾演秀蓮的丈夫威盟,包括不同宇宙、擁有不同人生的三個版本,把看似懦弱庸碌的洗衣店老闆、飛黃騰達的企業家、勇敢的武打高手演得入木三分。

本屆金球獎最佳影片是由史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「法貝爾曼」(The Fabelmans)奪下,同時史匹柏也因該片摘下最佳導演榮譽。

本屆獲得最多項提名的電影「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin),果然贏得音樂喜劇類最佳影片,男主角、愛爾蘭演員柯林法洛(Colin Farrell)同時也以此片擊敗原本呼聲最高的布蘭登費雪(Brendan Fraser),二度奪下音樂喜劇類最佳男主角。

至於戲劇類最佳男主角,新世代演員奧斯汀巴特勒(Austin Butler)在「貓王艾維斯」(Elvis)片中精湛演技,初試啼聲就奪下影帝殊榮。澳洲女星凱特布蘭琪(Cate Blanchett)不負眾望,以「塔爾」(Tár)奪下個人第三座金球獎影后殊榮。

另外黑人女星安琪拉貝瑟(Angela Bassett)以「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)奪下最佳女配角獎,成為漫威電影工作室(Marvel Studios)英雄系列電影中第一個獲得重要個人演技獎項的演員。

最佳原創配樂由電影巴比倫(Babylon)獲得,另外印度電影「RRR雙雄起義」(#RRR:Rise Roar Revolt)則摘下最佳原創歌曲獎。

在電視類獎項方面,「大熊餐廳」(The Bear)的傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)獲封音樂及喜劇類最佳男主角,而「小學風雲」(Abbott Elementary)的拉倫西奇(Tyler James Williams)的則獲得最佳男配角獎。

最佳外語片項目,華裔女星湯唯主演的韓國電影「分手的決心」(Decision to Leave)抱憾而歸,輸給了阿根廷電影「阿根廷,1985年」(Argentina, 1985)。

80屆金球獎主辦單位在頒獎典禮前宣布,艾迪·墨菲(Eddie Murphy)獲頒2023年度的塞西爾(Cecil B. deMille Award)終身成就獎,以表彰其對電影事業的貢獻。