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金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

金球獎 華裔演員大放異彩 最佳導演史匹柏拿下

編譯俞仲慈、陳韻涵／綜合報導
華裔女星楊紫瓊和男星關繼威以「媽的多重宇宙」獲得金球獎音樂或喜劇類電影最佳女主角及男配角兩項大獎，兩位明星的精湛演技，為華裔演員創下風光紀錄。「媽的多重宇宙」也是今年金球獎大贏家。（美聯社）
華裔女星楊紫瓊和男星關繼威以「媽的多重宇宙」獲得金球獎音樂或喜劇類電影最佳女主角及男配角兩項大獎，兩位明星的精湛演技，為華裔演員創下風光紀錄。「媽的多重宇宙」也是今年金球獎大贏家。（美聯社）

第80屆金球獎頒獎典禮，華裔演員大放異彩。女星楊紫瓊以黑色喜劇電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)一舉奪下音樂喜劇類影后，而且片中飾演楊紫瓊丈夫的華裔演員關繼威也奪下最佳男配角，雙雙締造華裔演員在金球獎的新紀錄。

由關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)執導的「媽的多重宇宙」，楊紫瓊飾演亞裔移民自助洗衣店老闆娘秀蓮，必須拯救多重宇宙危機，她又演又打，將過往在香港影壇積蓄的功力完全爆發，順利拿下金球獎影后。

楊紫瓊過去憑「臥虎藏龍」入圍過英國影視藝術學院獎(BAFTA)最佳女主角，這次是她第一次獲金球獎提名。楊紫瓊得獎感言講到一半時，就被音樂催趕下台，楊紫瓊開玩笑嗆說：「拜託閉嘴！我可以打敗你，我說真的。」引來全場掌聲。

童星出身的關繼威第一部電影就是大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的賣座大片「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)，然而後來他在好萊塢的演員路並不順遂，關繼威20多歲時，因好萊塢沒有給亞裔演員的好角色，黯然離開好萊塢，甚至一度放棄演員夢。

關繼威發表感言時眼眶泛紅，感謝得來不易的機會，說道：「真的很感謝，我永遠不會忘記是誰給我這個機會進入電影圈」，他點名史匹柏，接著說：「謝謝你們，我真的很幸運能擁有這個機會」。

關繼威飾演秀蓮的丈夫威盟，包括不同宇宙、擁有不同人生的三個版本，把看似懦弱庸碌的洗衣店老闆、飛黃騰達的企業家、勇敢的武打高手演得入木三分。

本屆金球獎最佳影片是由史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)執導的「法貝爾曼」(The Fabelmans）奪下，同時史匹柏也因該片摘下最佳導演榮譽。

本屆獲得最多項提名的電影「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)，果然贏得音樂喜劇類最佳影片，男主角、愛爾蘭演員柯林法洛(Colin Farrell)同時也以此片擊敗原本呼聲最高的布蘭登費雪(Brendan Fraser)，二度奪下音樂喜劇類最佳男主角。

至於戲劇類最佳男主角，新世代演員奧斯汀巴特勒(Austin Butler)在「貓王艾維斯」(Elvis)片中精湛演技，初試啼聲就奪下影帝殊榮。澳洲女星凱特布蘭琪(Cate Blanchett)不負眾望，以「塔爾」(Tár)奪下個人第三座金球獎影后殊榮。

另外黑人女星安琪拉貝瑟(Angela Bassett)以「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever）奪下最佳女配角獎，成為漫威電影工作室(Marvel Studios)英雄系列電影中第一個獲得重要個人演技獎項的演員。

最佳原創配樂由電影巴比倫(Babylon)獲得，另外印度電影「RRR雙雄起義」(#RRR：Rise Roar Revolt)則摘下最佳原創歌曲獎。

在電視類獎項方面，「大熊餐廳」(The Bear)的傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)獲封音樂及喜劇類最佳男主角，而「小學風雲」(Abbott Elementary)的拉倫西奇(Tyler James Williams)的則獲得最佳男配角獎。

最佳外語片項目，華裔女星湯唯主演的韓國電影「分手的決心」(Decision to Leave)抱憾而歸，輸給了阿根廷電影「阿根廷，1985年」(Argentina, 1985)。

80屆金球獎主辦單位在頒獎典禮前宣布，艾迪·墨菲(Eddie Murphy)獲頒2023年度的塞西爾(Cecil B. deMille Award)終身成就獎，以表彰其對電影事業的貢獻。

金球獎劇情類最佳男主角由「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒拿下。(歐新社)
金球獎劇情類最佳男主角由「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒拿下。(歐新社)
金球獎劇情類最佳女主角由「TÁR塔爾」凱特布蘭琪獲獎。（歐新社）
金球獎劇情類最佳女主角由「TÁR塔爾」凱特布蘭琪獲獎。（歐新社）
金球獎最佳導演由執導「法貝爾曼」的史蒂芬史匹柏獲獎。(美聯社)
金球獎最佳導演由執導「法貝爾曼」的史蒂芬史匹柏獲獎。(美聯社)

電影 金球獎 楊紫瓊

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