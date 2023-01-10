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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

暴徒攻國會 巴西當局逮1500人 追查誰將抗議者載往首都

編譯孫梁／綜合9日電
巴西安全部隊逮捕強闖政府機構的示威者，逮捕近1500人。(Getty Images)
巴西安全部隊逮捕強闖政府機構的示威者，逮捕近1500人。(Getty Images)

巴西自從8日爆發大規模群眾暴亂以來，當局已先後逮捕近1500人，新任總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)誓言嚴懲攻擊國會的暴徒。兩天前，大批前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的支持群眾因不滿選舉結果，舉行示威抗議，最後演變成攻進總統府、國會大廈與最高法院的暴力和破壞事件。

新總統：無論誰幹都將懲罰

巴西司法部長9日表示，被捕的人被分為正式逮捕和拘留偵訊。警方在逮捕行動中攔檢了40輛巴士，並破獲一座波索納洛支持者的營地。司法部表示將調查暴亂的幕後黑手，警方已開始追查是誰付費安排巴士將抗議者載往首都，表示暴徒將面臨組織犯罪、政變和暴力廢止民主法治等一系列罪名指控。

巴西外交部稱這場暴亂是「暴力政變」，魯拉總統稱暴徒是法西斯分子，授權聯邦部門進行干預。

魯拉推文說：「無論是誰幹的，都會被調查和懲罰。民主保證言論自由權利，也要求民眾尊重制度。暴徒的行為在巴西找不到先例，他們必須受到懲罰。」魯拉認為暴亂與波索納洛直接有關，稱是他的責任，和支持他的政黨的責任。

前總統撇責 住進佛州醫院

但人在佛羅里達州的波索納洛矢口否認，他的妻子9日表示，丈夫因治療2018年被刺造成的腹部不適而住進醫院，但沒說丈夫在哪家醫院接受治療。

波索納洛去年競選連任期間多次表示，巴西的電子投票機易於作弊，但沒提出任何證據。魯拉以微弱多數贏得複選後，波索納洛沒有立刻承認敗選，而是和他所屬政黨對複選結果提出異議，但被最高選舉法院駁回。大法官裁決說，波索納洛的司法挑戰是惡意興訟，「司法體系不能容忍攻擊選舉結果的犯罪和反民主行為」。波索納洛的政黨被判罰400萬美元。

拜登譴責攻擊：美支持民主

自魯拉10月30日勝選之後，波索納洛的支持者開始發動一系列抗議，他們封鎖道路，點燃汽車，在軍營前要求軍隊干預總統權力移交。

但魯拉得到包括美國和墨西哥總統在內各國領袖的支持。拜登發推特說：「我譴責對民主和巴西權力和平移交的攻擊，巴西民主得到我們全力支持。」拜登和魯拉9日發表聯合聲明，宣布「兩國領袖保證在雙方面臨的議題上密切合作，包括氣候變遷、經濟發展與和平安全」，拜登還在聲明中邀請魯拉下月訪問華盛頓。

巴西安全部隊逮捕強闖政府機構的示威者，逮捕近1500人。(Getty Image...
巴西安全部隊逮捕強闖政府機構的示威者，逮捕近1500人。(Getty Images)

波索納洛 巴西 拜登

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