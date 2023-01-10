波索納洛滯美尋求庇護 民主黨眾議員紛喊驅逐出境

巴西前總統波索納洛（左）滯留佛州，企圖尋求庇護，令民主黨眾議員非常不滿。（路透）

巴西 前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro)目前滯留佛州 ，企圖尋求庇護，但是巴西國內支持者群起闖入國會而引發的動亂，令眾院民主黨議員非常不滿。紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)9日率先公開反對波索納洛滯留佛州，還有多位眾議員也同聲要求拜登政府應該將他驅逐出境。

歐凱秀在推文上表示「在國會大廈遭法西斯分子襲擊近兩年後，又看到海外法西斯分子試圖在巴西做同樣的事」、「我們必須聲援@LulaOficial民選政府，聯邦政府必須停止對滯留佛州的波索納洛提供庇護。」

據紐約時報(New York Times)報導，這位巴西前總統因為任期間涉及多起不法案件，為逃避司法調查，於上個月潛逃至佛州，尋求庇護。

而且爭取連任失敗的波索納洛下台後，尚未將政權完全移交給新任總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)，結果本月8日，大批波索納洛支持者竟然在首都巴西利亞(Brasilia)滋事，令人聯想起兩年前、也就是2021年1月6日發生的美國國會大廈的暴亂，因此眾院議員同聲譴責。

德州眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)直言波索納洛借鏡「川普腳本」企圖奪回政權，「基本上，他就是採取川普腳本，煽動巴西國內恐怖分子、試圖進一步接管政府。」呼籲聯邦政府和佛羅里達州當局將波索納洛送回巴西。

明尼蘇達州眾議員歐瑪(Ilhan Omar)也推文表示，「世界各地的民主國家必須團結一致，譴責這種對民主的攻擊。」

加州眾議員高野(Mark Takano)指出，「巴西發生的反民主暴力，對世界各地蔓延的法西斯運動之危險性，發出明確警訊，波索納洛不應獲准在國內避難。」

根據報導，目前滯留美國的波索納洛，因為腹痛而住進佛州奧蘭多一家醫院接受治療。