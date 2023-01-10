我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

波索納洛滯美尋求庇護 民主黨眾議員紛喊驅逐出境

記者俞仲慈／綜合9日電
巴西前總統波索納洛（左）滯留佛州，企圖尋求庇護，令民主黨眾議員非常不滿。（路透）
巴西前總統波索納洛（左）滯留佛州，企圖尋求庇護，令民主黨眾議員非常不滿。（路透）

巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)目前滯留佛州，企圖尋求庇護，但是巴西國內支持者群起闖入國會而引發的動亂，令眾院民主黨議員非常不滿。紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)9日率先公開反對波索納洛滯留佛州，還有多位眾議員也同聲要求拜登政府應該將他驅逐出境。

歐凱秀在推文上表示「在國會大廈遭法西斯分子襲擊近兩年後，又看到海外法西斯分子試圖在巴西做同樣的事」、「我們必須聲援@LulaOficial民選政府，聯邦政府必須停止對滯留佛州的波索納洛提供庇護。」

據紐約時報(New York Times)報導，這位巴西前總統因為任期間涉及多起不法案件，為逃避司法調查，於上個月潛逃至佛州，尋求庇護。

而且爭取連任失敗的波索納洛下台後，尚未將政權完全移交給新任總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)，結果本月8日，大批波索納洛支持者竟然在首都巴西利亞(Brasilia)滋事，令人聯想起兩年前、也就是2021年1月6日發生的美國國會大廈的暴亂，因此眾院議員同聲譴責。

德州眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)直言波索納洛借鏡「川普腳本」企圖奪回政權，「基本上，他就是採取川普腳本，煽動巴西國內恐怖分子、試圖進一步接管政府。」呼籲聯邦政府和佛羅里達州當局將波索納洛送回巴西。

明尼蘇達州眾議員歐瑪(Ilhan Omar)也推文表示，「世界各地的民主國家必須團結一致，譴責這種對民主的攻擊。」

加州眾議員高野(Mark Takano)指出，「巴西發生的反民主暴力，對世界各地蔓延的法西斯運動之危險性，發出明確警訊，波索納洛不應獲准在國內避難。」

根據報導，目前滯留美國的波索納洛，因為腹痛而住進佛州奧蘭多一家醫院接受治療。

波索納洛 巴西 佛州

上一則

美國會暴亂翻版 巴西暴亂背後疑有川普陣營影子

下一則

巴西國內暴亂 波索納洛卻早躲佛州吃炸雞、逛超市

延伸閱讀

巴西暴亂 波索納洛卻躲佛州閒逛超市、啃炸雞

巴西暴亂 波索納洛卻躲佛州閒逛超市、啃炸雞
世界晚報╱美智庫推演台海戰爭 美軍慘勝台灣淒涼

世界晚報╱美智庫推演台海戰爭 美軍慘勝台灣淒涼
巴西暴亂後 波索納洛因腹痛送佛州醫院治療

巴西暴亂後 波索納洛因腹痛送佛州醫院治療
巴西出亂子波索納洛避走佛州 拜登頭疼是否趕人

巴西出亂子波索納洛避走佛州 拜登頭疼是否趕人

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12
眾院7日凌晨選出共和黨領袖麥卡錫擔任議長。（歐新社）

歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

2023-01-07 00:46
在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。(美聯社)

通膨重創中產家庭 比低收入戶還慘

2023-01-02 06:03

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼