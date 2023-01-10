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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

美國會暴亂翻版 巴西暴亂背後疑有川普陣營影子

編譯陳韋廷／綜合9日電
巴西示威者強闖國會、總統府和最高法院，政府出動軍警強力清場，驅走並逮捕暴民，圖為全副鎮暴裝備的巴西陸軍。(歐新社)
巴西示威者強闖國會、總統府和最高法院，政府出動軍警強力清場，驅走並逮捕暴民，圖為全副鎮暴裝備的巴西陸軍。(歐新社)

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者與拒絕接受去年大選結果，8日強闖國會，場景有如兩年前1月6日美國國會暴亂事件翻版，前總統川普的盟友，疑似是巴西暴亂背後的影武者。

英國廣播公司（BBC）報導，去年10月巴西大選首輪投票結束一天後，川普前軍師巴農（Steve Bannon）的播客節目便開始質疑選舉結果，即便決勝輪最終結果還未出爐，巴農就不斷散布選舉舞弊的不實謠言。

在好幾期播客節目跟社群媒體貼文中，巴農與節目來賓煽動有關「選舉舞弊」謠言，巴農還製作「#巴西之春」的主題標籤，甚至在有「巴西川普」之稱的波索納洛似乎默認敗選後，仍持續鼓動巴西民眾反對大選結果。

除巴農外，還有數名川普重要盟友採取質疑美國總統大選的相同策略，以錯誤報導與謠言助長暴徒。即便內部設施遭大規模破壞畫面曝光，巴農跟其他散布選舉舞弊謠言的川普顧問一樣，8日仍持續鼓動群眾。他在社群平台Gettr反覆寫道，「魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）偷走大選，巴西人都知道」，並形容暴徒是「自由鬥士」。

此外，去年11月波索納洛兒子愛德華（Eduardo Bolsonaro）在佛州海湖莊園會晤川普時，還跟巴農與川普的長期顧問米勒（Jason Miller）通話，此事凸顯波索納洛跟川普陣營的聯繫。波索納洛毫無證據指控電子投票系統有缺失，說詞和川普非常類似。

BBC指出，馬斯克收購推特後，讓一些因散布大選舞弊謠言而遭停權的推特帳號重新恢復，也是導致巴西國會暴亂事件的原因。馬斯克曾暗示，推特在巴西的部分員工「有強烈政治偏見」，但他未提供細節或證據。

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