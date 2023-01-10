兒科醫學會：建議過胖少年吃藥、手術減肥

過重兄妹沙發上看電視，還有一堆零食好吃。(Getty Images)

美國小兒科醫生的最大組織首度建議給肥胖 少年吃藥，幫助他們改變生活型態和行為，甚至手術減肥，以便解決日後高膽固醇、高血壓 、糖尿病 、心臟病等健康問題。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)9日發表最新健康指南指出，12歲以上的肥胖者除了吃減肥藥，也該獲得諸如生活習慣和行為方面的健康資訊，幫助他們減輕體重；13歲以上嚴重過胖的人，要考慮接受減肥手術，醫生可先從高膽固醇、糖尿病和高血壓的患者著手勸告，是否考慮做這種手術。

小兒科學會上次於2007年發布的指南，提出的建議遠不如這次「積極」。新指南的領銜作者、堪薩斯市兒童醫院小兒科醫生莎拉‧漢姆波(Sarah Hampl)說，舊指南著重「立即」治療肥胖，而不是「分階段」治療。

她說，「如今，我們知道，肥胖是兒童和青少年的長期性疾病，不但要及早治療，還要盡可能提高治療的強度。」

全美肥胖人口越來越多，根據疾病防治中心(CDC)的最新資料，幾乎五分之一兒童達到肥胖標準。新冠疫情期間，兒童及少年的身體質量指數(BMI)增加率較以往多一倍有餘。

公衛專家說，BMI快速上升的原因包括學校關閉、日常活動受阻、壓力增加，結果，健康出現警訊，心臟病、中風等問題的比率也上升。

小兒科醫生組織建議，開具阻擋脂肪吸收的Orlistat、減少飢餓感的Semaglutide和治療糖尿病的Metformin等藥物給過胖兒童及少年服用。前兩種藥業經食品暨藥物管理局(FDA)核准治療12歲以上的肥胖患者；Metformin尚未獲准作為減肥藥，但必要的時候，例如疑似罹患第二型糖尿病，可開給兒童當作減肥藥。

體重過重或肥胖者較容易罹患第二型糖尿病、心臟病、中風、關節炎以及呼吸疾病，德州小兒科醫院主治醫師史賓諾(Stanley Spinner)說，成年時仍有肥胖症的話，這些疾病恐怕已經上身，因此「我們必須防止這些現象，並及早治療。」