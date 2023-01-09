美日「離島奪還」軍演 英澳首參加

日本陸上自衛隊和美軍等四國部隊8日模擬聯演，日本「第一空挺團」派出約1000名兵力參與。（路透）

日本 陸上自衛隊和美軍等四國部隊，8日模擬一旦日本離、外島被敵方占領時，如何「奪回」的聯合訓練，英國 與澳洲 傘兵今年首度參演，日本防衛大臣濱田靖一也親臨視察。日本「時事通信社」同日報導，過去外國部隊中，僅美軍參演，這次英澳兩軍也加入，係考慮到中國大陸近年來的海洋擴張，旨在藉四國聯演展現團結。

「第一空挺團」是陸上自衛隊中唯一的傘兵部隊，被視為精銳，在這次「離島奪還」訓練共派出約1000名兵力，美軍包括大名鼎鼎的「綠扁帽」(陸軍特種部隊)官兵約70人，英澳軍共30人。另出動約20車輛與20架飛機。

日本陸上自衛隊和美軍等四國部隊8日模擬聯演，日本「第一空挺團」派出約1000名兵力參與。（路透）

聯軍在千葉縣的陸自「習志野演習場」上空，從日本航空自衛隊及美軍的運輸機一躍而下，演練反攻被敵軍攻占的日本島嶼。

除演練地面部隊確保島上據點，接著出動戰車壓制敵軍，負責增援的美英兩國陸軍部隊再搭乘陸自直升機趕到。美日部隊近年來多次演練離島奪回作戰，藉此確認前述的聯合作戰順序。

另據日本放送協會(NHK)報導，美日英澳四國傘兵部隊的指揮官日前首次在陸自習志野駐屯地，舉行達兩小時的會議，商討在愈來愈嚴峻的印太地區安保環境下，如何在離島地區運用傘兵部隊。

日本陸上自衛隊和美軍等四國部隊8日模擬聯演。（路透）

陸上自衛隊消息人士說，第一空挺團團長若松純也在會中表明，為維護印太和平穩定，盟邦和志同道合國家的傘兵部隊間，依據各地區的不同特性進行合作極為重要。

另方面，NHK亦報導，沖繩縣的駐日美軍陸戰隊日前在沖繩本島「宇流麻市」，和陸自進行模擬對抗戰鬥訓練，藉此加強兩軍的戰鬥能力及合作。這是美軍陸戰隊與陸上自衛隊第一次在日本境內進行這種訓練。

日本陸上自衛隊和美軍等四國部隊8日模擬聯演，日本「第一空挺團」派出約1000名兵力參與。（路透）

日本陸上自衛隊和美軍等四國部隊8日模擬聯演，日本「第一空挺團」派出約1000名兵力參與。（路透）