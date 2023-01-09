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2023全球軍力排名 烏克蘭排第15 台列23

編譯中心／綜合外電報導
「全球火力」軍事網站公布2023年軍力排名。圖為海馬士飛彈。(美聯社)
「全球火力」軍事網站公布2023年軍力排名。圖為海馬士飛彈。(美聯社)

軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布2023年軍力排名，其中烏克蘭在西方軍援下進入世界15強，台灣名列23。美國、俄羅斯和中國則分別拿下前三名。

根據全球火力網站，這項年度軍力排名以超過60項標準，編纂各國的火力指數，這些標準包括了軍事單位數量、財政、後勤能力和地理位置。

網站指出，完美的火力指數為0.0000，但實際上依現行公式無法達到，因此，火力指數值愈小，該國常規作戰能力就愈強大。

根據這項年度排名，台灣在全部145個國家中，名列第23，火力指數為0.3639。烏克蘭則以火力指數0.2516，進入前15強。德國排名25，火力指數為0.3881。

前三名是美國、俄羅斯和中國，其火力指數分別為0.0712、0.0714和0.0722。第4至第10名則為印度（火力指數0.1025）、英國（火力指數0.1435）、韓國（火力指數0.1505）、巴基斯坦（火力指數0.1694）、日本（火力指數0.1711）、法國（火力指數0.1848）和義大利（火力指數0.1973）。

145國家軍力排名 資料來源：軍事網站「全球火力」
145國家軍力排名 資料來源：軍事網站「全球火力」

指數 烏克蘭 俄羅斯

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