我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

美日聯合文件 將重申台海和平

編譯陳韋廷／綜合報導
拜登總統(左)與日本首相岸田文雄(右)13日將會談，圖為去年5月兩人首次會面。(路透)
拜登總統(左)與日本首相岸田文雄(右)13日將會談，圖為去年5月兩人首次會面。(路透)

日媒報導，美國與日本政府正在協調，將在13日舉行的日美領袖會談後，發表以「安全保障領域」為主的聯合文件，已知內容將包括重申「台灣海峽和平穩定」的重要性等。

讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露，預料日美將基於日本政府日前修訂有關國家安全保障戰略等三份文件，在聯合文件寫入進一步深化日美同盟，及推動「自由且開放的印度太平洋」強化合作等。

拜登總統與日本首相岸田文雄將於13日在華府舉行會談。岸田去年5月在日本東京舉行的日美領袖會談上，曾向拜登說明日本政府徹底強化防衛能力及大幅增加防衛經費的決心。在這次的領袖會談上，岸田將說明日本政府在過去這段期間的作為。

有關聯合文件，目前方向是基於日本政府在相關文件載明擁有「反擊能力」等，提出深化日美安全保障合作，展現堅強的日美同盟。

聯合文件將再度確認釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）屬日美安保條約第五條適用對象，也重申「台灣海峽和平穩定」的重要性。

日美安保條約第五條載明，對日本領土的攻擊將引發美國的行動。美國依據第二次世界大戰後的條約，對日本提供安全保障。

岸田此行訪美前，9日起先赴法國、義大利、英國及加拿大與各國領袖會談，並呼籲各國今年5月在日本廣島市舉辦的七大工業國集團（G7）峰會上合作。

共同社報導，岸田10日造訪英國與英國首相蘇納克會談時，可能正式簽署強化國防合作關係的「相互准入協定（RAA）」。

報導指出，日本國家安全保障局長秋葉剛男6日與蘇納克的國安顧問巴羅通話時，一致同意加快磋商進程，以便盡快簽署RAA。兩國希望岸田10日會晤英相蘇納克時，雙方能就達成共識並正式簽署。

日英擬成為「準同盟」

該協定旨在促成日本自衛隊與英軍互訪及舉行聯合演訓，進一步加強防衛及安保合作，將雙方關係推向「準同盟」形式。

如果日英簽署RAA，英國將成為第二個與日本簽署這項協定的國家。日本去年1月與澳洲簽署相互准入協定。

日本首相岸田文雄9日起先訪法、義、英，呼籲G7合作。（取自岸田文雄推特）
日本首相岸田文雄9日起先訪法、義、英，呼籲G7合作。（取自岸田文雄推特）

日本 英國 拜登

上一則

WSJ：習近平為何突放棄清零政策？20大是關鍵

下一則

拜登想連任 白宮擬定「第二章」任期下半場恐不樂觀

延伸閱讀

漏洞…無證客申請庇護即可入境 出席聽證有望合法工作

漏洞…無證客申請庇護即可入境 出席聽證有望合法工作
美日聯合文件將列「台海和平穩定」 載明日擁反擊能力

美日聯合文件將列「台海和平穩定」 載明日擁反擊能力
移民議題難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚了2年

移民議題難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚了2年
日經：因應台灣有事 美日安保將納入保護日本衛星

日經：因應台灣有事 美日安保將納入保護日本衛星

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？