拜登想連任 白宮擬定「第二章」任期下半場恐不樂觀

拜登總統將尋求連任，白宮擬定策略「第二章」。（路透）

進入2023年，拜登 總統首個任期進入下半場，面對共和黨 控制的眾院 以及民主黨主導的參院，未來施政恐難逃兩人三腳的困境，不利拜登爭取連任，因此白宮幕僚正在調整未來兩年的施政策略，將以尋求兩黨合作以及積極宣傳他的立法成就，兩大柱軸拉抬拜登支持度，但能否如願關鍵就在2023年。

白宮新年新策略的第一步，安排拜登總統訪問參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)老家肯塔基州，除了宣傳政績外，還順便拉攏在野黨，可惜因眾院議長選舉攪局，未能如期成行，但拜登政府宣傳上半場政績的腳步絕對不會停止。

在加州眾議員麥卡錫登上議長寶座後，拜登即表示「現在需要專注於執行我們通過的重大法律，以便全國人民能夠感受到我們施政的優點。」

周旋手段安撫基層

據了解，白宮幕僚已著手擬定拜登下半場任期的策略，名之為「第二章」，而且規畫未來兩年絕非劍拔弩張而是平順過渡，周旋手段既勝過政敵，又安撫民主黨基層；民主黨基層認為，高齡八旬的拜登紳士般從政手段，是舊時代遺物，拜登的支持度還卡在40%的低段到中段。

而拜登將繼續主導最擅長的外交事務，例如對法國進行國事訪問、批准與俄羅斯換囚、邀請烏克蘭總統澤倫斯基來美訪問，擴大對烏克蘭軍事援助等等。

但拜登施政最大挑戰仍是由共和黨主多數的眾院。紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)公開表示，「民主黨在華府實行一黨統治已經結束，眾院共和黨團將堅守陣地、監督拜登政府以實現我們對國人的承諾。」

共和黨團甚至揚言運用權限，包括發傳票、舉行公開聽證會等方式調查拜登之子亨特(Hunter Biden)涉及的商業醜聞以及拜登任內一系列施政，包括阿富汗撤軍、新冠疫情處理以及南方邊境激增的難民危機。

維吉尼亞大學米勒中心(University of Virginia Miller Center)的總統歷史學者萊利(Russell Riley)表示，拜登在華府分裂展現周旋能力，或將決定他能否在2024連任，或是前兩年累積的政績是否因為政治紛爭和動亂，導致下半場黯然失色。

萊利還預估，未來兩年內拜登不可能通過太多法案，因為拜登的一大希望，乃是眾院共和黨出現「嘉年華過節」氣氛。