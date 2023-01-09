昔聯手作掉麥卡錫…梅杜斯與喬丹 今卻為麥卡錫撕破臉

前總統川普幕僚長梅杜斯(左)與眾議員喬丹為麥卡錫再戰議長而對立，摯友撕破臉。(美聯社)

前總統川普幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)擔任北卡州選出的聯邦眾議員時代，與眾議員喬丹 (Jim Jordan)合創眾院 「自由黨團」(Freedom Caucus)，2015年曾聯手作掉共和黨建制派青睞的議長候選人麥卡錫 (Kevin McCarthy，加州)，但來到今年卻為麥卡錫的再戰議長而對立，摯友因此撕破臉。

華盛頓郵報報導，喬丹擔任領頭信使，接觸不信任麥卡錫的保守派共和黨眾議員，本月初這一周，他在眾院四處奔走，攔住「叛徒」，再急忙跑去跟麥卡錫的首席謀士群會商，至少參與12場閉門會議。

三區建築物外有一間轉角連棟屋，是保守派非營利組織「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)的新中心，梅杜斯每天在內與多達20名死硬反對麥卡錫的共和黨眾議員開會。

梅杜斯表示，自己與反對麥卡錫出任眾院議長一事無關；但自由黨團較新近成員表示，梅杜斯是他們的精神顧問；透過梅杜斯昔年大戰前議長貝納(John A. Boehner)的眼光，他們學懂如何打量最近與麥卡錫的衝突。

麥卡錫議長攻防戰透露出來的不僅是共和黨222名眾院黨團的分界線，還有今日自由黨團的裂隙加深，一邊是喬丹等較資深成員，雖仍十分保守，但不再像早期時代，奉行玉石皆焚的箴言，一旦眾院開始運作，他們能掌握實權；另一邊是布波特(Lauren Boebert)等較新進成員，他們奉行梅杜斯構築完善的模式，以社媒及現身福斯新聞台(Fox News)的機會，推銷他們的道理。

自由黨團6日下午有三分之二投票支持麥卡錫，剩下的六人讓麥卡錫夜間再嘗難堪，才在第7日凌晨的第15輪投票放他過關。