黨內反對勢力仍大…麥卡錫新難題：新議事規則表決

麥卡錫經15輪投票終於選上新議長，議員擔心他為了當選而做出「閉門交易」。(美聯社)

加州聯邦眾議員麥卡錫 (Kevin McCarthy)7日終於選上新議長後，立刻面臨新議事規則表決新難題，凸顯黨內反對勢力仍大。

國會山莊報(The Hill)報導，面對共和黨內約20名保守派眾議員的脅迫抵制，麥卡錫被迫做出改變提出修正案的規則、降低罷黜議長動議提出門檻等讓步，終於在第15輪投票時翻轉逆勢當選議長。

議長選完，新眾議員宣誓就職，訂9日投票的新議事規則緊接著成為下個考驗。

南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)8日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)專訪時表示，議事規則有「部分很棒的點子」，但她擔心麥卡錫為取得強硬派議員支持而做的任何「閉門交易」。

梅絲表示，「我上周所見的小衝突，試圖私下、祕密達成無人知曉的閉門交易」，「我們不曉得他做出什麼承諾，與誰達成交易，或如何達成這些協議」；梅絲透露，她將審慎考量是否支持新議事規則。

眾院 極右派「自由黨團」(Freedom Caucus)前主席喬丹(Jim Jordan)則表示，他對麥卡錫取得所需票數通過新議事規則有信心；他接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時說：「我認為我們會取得通過新議事規則所需的218票。」

德州眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales)接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時表示，基於開支法案可能被砍，不打算支持新議事規則。

共和黨議員對於議長選舉插曲的看法不一，有些人認為這只是無謂的騷動，其他人則認為這是「健康的」民主活動。

休士頓眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)接受「有線電視新聞網」(CNN)談話節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說，「新議事規則討論並沒有大家認為的那麼多分歧」，且這齣鬧劇「毫無意義」。

眾議員巴爾(Andy Barr)則在「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)上表示，上周的情況是健全民主所需，也是新國會的好跡象。他說：「我理解國民關切議長選舉，要召開一個由獨立思考者組成的議會，卻只占微弱多數，將是個挑戰。不僅是制憲者希望我們就眾院運作進行辯論，也是健康民主制度所需。」