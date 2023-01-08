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兆彩頭獎又落空 下周二獎金上看11億 史上第3高

編譯徐薏茹／綜合7日電
兆彩獎券頭獎獎金將達11億元，連日來有不少人到加州阿塔迪納曾售出20億大獎的加油站買彩券，希望能沾點財氣。(美聯社)
兆彩獎券頭獎獎金將達11億元，連日來有不少人到加州阿塔迪納曾售出20億大獎的加油站買彩券，希望能沾點財氣。(美聯社)

「兆彩」彩券(Mega Millions)6日晚開獎仍無人中頭獎，獎金持續累積，10日晚開獎獎金上看11億元，成為兆彩彩券史上第三高獎金。

6日晚開出的號碼為3、20、46、59、63，金球號碼為13。

目前已經長達兩個多月、共24次開獎無人中頭獎，兆彩頭獎的中獎機率為3. 026億分之一。

最新預估的11億獎金是29年分期支付的金額，大部分頭獎得主多選擇一次兌現，一次領完的金額預估為5.687億元。

6日開獎的兆彩獎券又無人中頭獎，預期10日開獎的頭獎獎金將達11億元。(美聯社)
6日開獎的兆彩獎券又無人中頭獎，預期10日開獎的頭獎獎金將達11億元。(美聯社)

兆彩首席董事麥克唐納(Pat McDonald)表示：「兆彩再度達到10億元大關，看到頭獎獎金在整個假期到新年期間增長感覺特別好。隨著頭獎增加，我們鼓勵玩家維持在娛樂預算之內，與我們一起享受頭獎開獎。」

根據兆彩聲明，史上唯二超過11億元的兆彩頭獎分別是2018年由南卡羅萊納州買家贏得的15.3億元，以及7月由伊利諾伊州買家贏得的13.3億元。

密西根州利沃尼亞市(Livonia) Buscemi's便利商店的助理經理庫札(Elijah Kouza)表示，兆彩的高額獎金在6日晚開獎前吸引許多買家，店家打著醒目的9.4億元頭獎廣告，庫札估計6日銷出的彩券遠超過平常周五銷出的20到25張。

庫札說：「這對我來說有點好笑，因為如果是1億元，大家就會說他們跳過不買。」

兆彩彩券在全美45州、華盛頓特區及美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)販售。

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