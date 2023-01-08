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麥當勞將擴增門市 同時醞釀裁員

編譯陳律安／綜合7日電
麥當勞推動成本削減計畫，可能引發新一波裁員。(路透)
麥當勞推動成本削減計畫，可能引發新一波裁員。(路透)

美國速食巨頭麥當勞宣布新的營運策略，將加速設立新門市以滿足需求，並推動成本削減計畫，可能引發新一波裁員

麥當勞上周說，將捨棄特定計畫加快轉型速度，最終裁員方案於4月3日定案。該公司表示，會針對部分部門評估職位和人力水準，這樣的討論和決定並不容易，但這是為了協助削減成本，並釋放更多資源來帶動成長。

在通膨居高不下和消費需求減緩之際，全美各行各業都在裁員。然而，全球銷售額最高的連鎖餐飲集團麥當勞，是第一家宣布裁員的美國餐飲業者，儘管該公司近年來銷售表現相對亮眼。

彭博行業研究分析師海倫說：「外界可能以為只有科技業會裁員，但為什麼企業開始縮編？這是因為他們擔心未來12個月的營運環境嗎？裁員可能意味著企業擔心消費力道的走向」。

麥當勞說，在推展新門市的過程中將測試新技術，例如在德州的新型態小門市推行預先訂餐的得來速車道。自從新冠疫情爆發後，餐飲業者加強滿足外帶客的需求。即便在疫情顛覆餐飲業前，芝加哥地區的麥當勞門市約三分之二的業績來自得來速。

麥當勞去年10月底曾表示，顧客點餐時選擇較便宜的品項而非套餐，可能意味著消費者在縮減支出。而菜單品項的價格上漲，持續帶動麥當勞等同業的業績。麥當勞拒絕對裁員、展店、刪減成本的舉措置評。

麥當勞在2020年制定了「拱門加速」計畫，著重於數位訂餐、外送及得來速，並在該計畫的2.0版新增門市進化的目標。

麥當勞 裁員 疫情

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