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國會暴亂2周年 拜登表彰14人「為民主奉獻」

編譯盧炯燊／綜合6日電
拜登總統(右)6日在紀念國會暴亂兩周年活動上，向當天英勇對抗暴亂的人致意，並向其中14人頒發總統公民獎章。(歐新社)
拜登總統(右)6日在紀念國會暴亂兩周年活動上，向當天英勇對抗暴亂的人致意，並向其中14人頒發總統公民獎章。(歐新社)

白宮6日舉行儀式紀念國會暴亂兩周年，總統拜登發表講話向當天英勇對抗暴亂的人致意，並向其中14人頒發總統公民獎章(Presidential Citizens Medal)，較原先的名單增加兩人。

14位獲獎者都是在暴亂期間，因保衛國會大廈殉職或受傷的執法人員及國會警察，以及地方上拒絕推翻2020年大選結果的選舉工作人員。其中包括亞利桑納州議會議長鮑爾斯(Rusty Bowers)、力抗推翻該州選舉結果的密西根州州務卿班森(Jocelyn Benson)、將情緒激動的群眾引離參院的國會警察古德曼(Eugene Goodman)、以及遭前總統川普不實指控選舉舞弊的選務人員佛利曼(Ruby Freeman)。

白宮6日在原先名單上增加的兩人，分別是國會警察里本古德(Howard Liebengood)及華府警察史密斯(Jeffrey Smith)，他們在國會暴動後自殺身亡。

拜登在白宮東廳舉行的儀式上，除表揚他們在暴亂中為民主作出的奉獻及表現出的勇氣和無私外，更譴責前總統川普對美國民主的攻擊。

總統公民獎章是美國平民的最高榮譽之一，是頒給「為國家或同胞作出模範服務」的美國公民。而拜登決定頒發獎章的舉動，被視為與川普作出鮮明對比的主要方式之一。

拜登指美國是法治之地，而非混亂之地，「我們的民主得以維持，我們人民沒有退縮。」他說國會暴亂是由「謊言所助長」，因此必須以一致的聲音明確表示，沒有地方可以容許恐嚇選民或選舉暴力。

諷刺的是，國會目前正因共和黨人的內部鬥爭，仍然未能選出眾院議長而出現一片混亂，連續第四天不能發揮議會功能，民主的脆弱性暴露無遺，這些共和黨人中不乏川普的堅定支持者。

在白宮舉行紀念儀式及頒發總統公民獎章前數小時，國會眾議員也默哀紀念暴亂中殉職的執法人員，前議長裴洛西及少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)先後發表簡短講話，但共和黨人無一發言。

傑佛瑞斯說，暴亂中有140名警察受傷，「由於他們，我們今天站在這裡，我們的民主完好無損。」

國會眾議員6日默哀紀念兩年前國會暴亂中殉職的執法人員，前議長裴洛西(前左二)及少...
國會眾議員6日默哀紀念兩年前國會暴亂中殉職的執法人員，前議長裴洛西(前左二)及少數黨領袖傑佛瑞斯(前右二)先後致詞，但共和黨人無一發言。(歐新社)
國會暴動事件6日滿兩周年，圖會大廈加強戒備，屋頂也增加警力監視。(美聯社)
國會暴動事件6日滿兩周年，圖會大廈加強戒備，屋頂也增加警力監視。(美聯社)

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