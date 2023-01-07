國會暴亂近千人遭起訴 眾院調查委員會解散 司法部續調查

國會暴亂調查小組已於去年底解散，但司法部對於是否追究前總統川普在暴亂中的責任，迄未表態。圖為調查小組去年3月在國會舉行聽證會。(Getty Images)

國會暴亂事件6日滿兩周年，即使川普 總統已卸任，眾院 國會暴亂調查委員會已解散，但司法部 的調查仍未停止，仍持續擴大中，把支持前總統川普而攻擊國會、挑戰美國民主基石的暴徒陸續揪出、起訴、定罪和判刑。

美聯社報導，2021年1月6日以來，超過930人被依與國會暴亂相關的聯邦刑事罪名起訴；國會暴亂兩周年之際，數百人仍在逃。

許多自證其罪的影片和社群媒體貼文讓暴亂嫌疑人難以自清，聯邦檢察官則有幾近完美的審判紀錄，把嫌犯一網打盡。

此案讓距離國會不到一哩的華盛頓聯邦法院忙得焦頭爛額，法官幾乎每個工作日都對國會暴徒判刑，或接受他們的認罪協議，努力消化積件。

美聯社分析法院紀錄報導，與國會暴亂相關的至少538宗案件中，已透過認罪協議、審判、撤銷或被告身亡而結案；另外，今年伊始還有約400宗未決案件、140名被告。

眾院國會暴亂特別調查委員會的調查偵結，委員會在新會期開始後解散，但司法部工作還沒結束。

特別檢查官監督兩宗與川普相關的聯邦調查，一是從佛州海湖莊園取回的機密文件，二是川普試圖推翻2020年大選結果的相關活動。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)4日發布聲明表示，國會攻擊「侵害民主」，「我們致力盡我們的權利，避免類似事件重演」。

美聯社報導，聯邦刑案被告人數逼近1000人，罪名從闖進國會但未涉及任何暴力行為的輕罪，到重罪都有對極端組織成員提出的共謀暴亂罪指控都有。

100多名警察當時在國會，超過280名被告被控攻擊執法人員的傷害罪。聯邦調查局(FBI)透過散布各處的影像、圖像，在臉部辨識軟體、駕照系統等高科技工具的輔助下抓人。

四分之三被告已認輕罪

將近500人已承認與暴亂相關的罪名，尋求從輕發落。

約75%的被告已認輕罪，刑期從六個月到一年不等，另有100多人承認犯下刑期更長的重罪。

此案中第一位認罪的是右派武裝團體「守誓者」(Oath Keepers)成員謝佛(Jon Ryan Schaffer)，該團體另有至少八人認輕罪。守誓者創辦人艾爾默羅茲(Elmer Stewart Rhodes)等人不認共謀暴亂罪，此罪最高可處以20年徒刑。

數十名暴亂被告的命運將由陪審團或法官決定，大多數人的結果不佳。

聯邦陪審團已判定至少22人有罪，而在沒有陪審團的情況下審理和裁決案件中，法官又判處另24名被告有罪。

目前只有新墨西哥州的馬丁(Matthew Martin)受審後宣告無罪。

截至去年底，至少362名被告被判刑，約200人被關，刑期短至七天，長至十年，檢察官則已對362宗案件的約300人提出建議刑期。

紐約市退休警察韋伯斯特(Thomas Webster)被控參與暴亂且襲警，被聯邦法官重判十年監禁，這是國會暴亂案迄今罪成的所有被告中，刑期最長的一人。