我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

國會暴亂近千人遭起訴 眾院調查委員會解散 司法部續調查

編譯陳韻涵／綜合6日電
國會暴亂調查小組已於去年底解散，但司法部對於是否追究前總統川普在暴亂中的責任，迄未表態。圖為調查小組去年3月在國會舉行聽證會。(Getty Images)
國會暴亂調查小組已於去年底解散，但司法部對於是否追究前總統川普在暴亂中的責任，迄未表態。圖為調查小組去年3月在國會舉行聽證會。(Getty Images)

國會暴亂事件6日滿兩周年，即使川普總統已卸任，眾院國會暴亂調查委員會已解散，但司法部的調查仍未停止，仍持續擴大中，把支持前總統川普而攻擊國會、挑戰美國民主基石的暴徒陸續揪出、起訴、定罪和判刑。

美聯社報導，2021年1月6日以來，超過930人被依與國會暴亂相關的聯邦刑事罪名起訴；國會暴亂兩周年之際，數百人仍在逃。

許多自證其罪的影片和社群媒體貼文讓暴亂嫌疑人難以自清，聯邦檢察官則有幾近完美的審判紀錄，把嫌犯一網打盡。

此案讓距離國會不到一哩的華盛頓聯邦法院忙得焦頭爛額，法官幾乎每個工作日都對國會暴徒判刑，或接受他們的認罪協議，努力消化積件。

美聯社分析法院紀錄報導，與國會暴亂相關的至少538宗案件中，已透過認罪協議、審判、撤銷或被告身亡而結案；另外，今年伊始還有約400宗未決案件、140名被告。

眾院國會暴亂特別調查委員會的調查偵結，委員會在新會期開始後解散，但司法部工作還沒結束。

特別檢查官監督兩宗與川普相關的聯邦調查，一是從佛州海湖莊園取回的機密文件，二是川普試圖推翻2020年大選結果的相關活動。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)4日發布聲明表示，國會攻擊「侵害民主」，「我們致力盡我們的權利，避免類似事件重演」。

美聯社報導，聯邦刑案被告人數逼近1000人，罪名從闖進國會但未涉及任何暴力行為的輕罪，到重罪都有對極端組織成員提出的共謀暴亂罪指控都有。

100多名警察當時在國會，超過280名被告被控攻擊執法人員的傷害罪。聯邦調查局(FBI)透過散布各處的影像、圖像，在臉部辨識軟體、駕照系統等高科技工具的輔助下抓人。

四分之三被告已認輕罪

將近500人已承認與暴亂相關的罪名，尋求從輕發落。

約75%的被告已認輕罪，刑期從六個月到一年不等，另有100多人承認犯下刑期更長的重罪。

此案中第一位認罪的是右派武裝團體「守誓者」(Oath Keepers)成員謝佛(Jon Ryan Schaffer)，該團體另有至少八人認輕罪。守誓者創辦人艾爾默羅茲(Elmer Stewart Rhodes)等人不認共謀暴亂罪，此罪最高可處以20年徒刑。

數十名暴亂被告的命運將由陪審團或法官決定，大多數人的結果不佳。

聯邦陪審團已判定至少22人有罪，而在沒有陪審團的情況下審理和裁決案件中，法官又判處另24名被告有罪。

目前只有新墨西哥州的馬丁(Matthew Martin)受審後宣告無罪。

截至去年底，至少362名被告被判刑，約200人被關，刑期短至七天，長至十年，檢察官則已對362宗案件的約300人提出建議刑期。  

紐約市退休警察韋伯斯特(Thomas Webster)被控參與暴亂且襲警，被聯邦法官重判十年監禁，這是國會暴亂案迄今罪成的所有被告中，刑期最長的一人。

川普 司法部 眾院

上一則

阿富汗服役殺25名神學士 哈利：就像從棋盤上吃掉棋子

下一則

雷聲大雨點小？華郵揭：國會暴亂被告75%獲輕判

延伸閱讀

眾院癱瘓成世界笑柄 克魯曼：全球級的風險

眾院癱瘓成世界笑柄 克魯曼：全球級的風險
狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」
國會暴動2周年 調查委員會10大重點時刻回顧

國會暴動2周年 調查委員會10大重點時刻回顧
國會暴亂2周年 民粹主義瀰漫社會對立依舊

國會暴亂2周年 民粹主義瀰漫社會對立依舊

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30
在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。(美聯社)

通膨重創中產家庭 比低收入戶還慘

2023-01-02 06:03

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成