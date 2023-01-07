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哈利王子新書爆料：威廉嫌梅根不夠格 處處針對她

編譯中心／綜合6日電
英國哈利王子的回憶錄「備胎」即將在全球出版，圖為英國書店貼出的號外。(Getty Images)
英國哈利王子的回憶錄「備胎」即將在全球出版，圖為英國書店貼出的號外。(Getty Images)

英國哈利王子在即將問市的爆炸性回憶錄「備胎」(Spare，暫譯)，披露了自己曾是喪母男孩、狂野少年、作戰士兵、抑鬱皇家成員等多個心路歷程， 其交代的細節經常令人吃驚。

這本書預定10日正式發行，但因西班牙文版已在西班牙錯誤開賣，而致書中內容外洩，並在這幾天登上報紙頭條和廣播節目。

新書內容諸如哈利聲稱2019年與兄長現任王儲威廉王子(Prince William)起爭執並被對方推倒在地，以及他如何失去童貞、曾經吸毒與曾在阿富汗擊斃25名神學士分子等爆料，同時招致了譴責和嘲笑，但白金漢宮保持沉默未有回應。

這是哈利的母親黛安娜王妃(Princess Diana)1992年與作家莫頓(Andrew Morton)合作推出自傳「黛安娜：她的真實故事」(Diana：Her True Story)以來，最重要一部和英國王室成員有關的書籍。

失母之痛…「從未原諒媒體」

「備胎」這本書充斥哈利與哥哥威廉的對立，以及黛妃1997年的死亡。對於攝影師追逐導致母親車禍身亡一事，當時年僅12歲的哈利從未原諒媒體。失母之痛籠罩這本作品，而哈利也把該書獻給妻子梅根、兩個兒女、「當然還有我的母親」。

被當「小種馬」…17歲失身「備受羞辱」

新書也顯示，媒體認為哈利是派對男孩並不為過。哈利稱他17歲失去童貞，在酒吧後面的田野和年紀比他大的女人發生關係，她把小王子視為「小種馬」，哈利則認為這段經歷「備受羞辱」。

哈利對於自己是排名威廉之後的皇室「備位」感到不滿，並稱他和威廉之間的敵意，在認識美國女星梅根．馬克爾(Meghan Markle)後惡化。

控威廉對他動粗…「背上有明顯傷痕」

哈利在書中不只砲轟哥哥威廉曾經對他動粗、造成他的背上有明顯的傷痕，還指威廉處處針對梅根，不僅勸他不要求婚，當哈利希望他們兩對王子夫婦結合成堅強的四人小組、符合英國各界的期待時，威廉馬上打槍，嫌梅根不過是個美國女演員、不夠格，兩人鬧得很兇，甚至父親查理都曾經懇求他們兩個別再鬧下去，不要讓自己的晚年落得被人看笑話收場。

但是哈利歸功梅根改變他和他對世界的看法，他自認認識梅根以前「被特權扭曲」，並不了解下意識的偏見。新書沒有跡象顯示哈利和梅根會和皇室修補關係，哈利最近接受電視訪問時表示，他願意和解，但需先有人為自己的行為負責。書中最後，哈利描述和威廉併肩走在祖母伊莉莎白女王葬禮的行進隊伍中，卻幾乎沒交談 ，「第二天，梅根和我就飛回美國」。

哈利 威廉 梅根

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