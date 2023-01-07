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女作家「死而復活」 言情小說界炸鍋：被打一記耳光

記者胡玉立／綜合報導
蘇珊米琴的言情小說。(亞馬遜網站)
蘇珊米琴的言情小說。(亞馬遜網站)

網路言情小說界最近為了一位同行作家「死而復活」的鬧劇，騷動不休；名叫蘇珊·米琴(Susan Meachen) 的獨立言情小說作者被認為兩年半前因為受到網路霸凌自殺身亡，本周她竟重新「活躍」在她名為The Ward的臉書個人群組上。問題是，米琴「死後」，作家同行為哀悼她，不但出了合集紀念她「反霸凌」，還曾為她的「葬禮」籌募資金。

國家廣播公司新聞網(NBC News)取得的螢幕截圖，3日，在米琴擁有770名成員的The Ward私人臉書群組，有人寫道：「我曾為了該怎麼做這件事掙扎了一百萬次，仍然不確定這樣對不對。一定會有一大堆問題，我猜很多人會因此離開群組。但我的家人做了他們認為對我最好的事，我不能怪他們。」

蘇珊米琴向其他同行解釋，自己並未死亡。(取自推特)
蘇珊米琴向其他同行解釋，自己並未死亡。(取自推特)

這位作者寫道：「我差點又死在自己手上，他們(家人)一而再地經歷那種地獄。回到The Ward，雖然不代表什麼，但我現在狀況很好，我希望再次寫作。開始玩吧。」

曾為哀悼米琴之死，共同出版反霸凌選集、獻給米琴的言情小說作者們，為此大感憤怒；因為，他們顯然被愚弄了。之前，大家曾舉行網路拍賣，集資幫助支付她的葬禮；社區還為「988自殺和危機生命線」(988 Suicide and Crisis Lifeline)舉辦了幾次籌款活動，紀念米琴。

言情小說作家寇兒(Samantha A. Cole) 告訴NBC，「兩年半後才發現這是一場騙局，對每個人來說都是一記耳光。」 另一位言情小說作者里德納(T.E. Ridener)表示，「用『震驚』來形容我們的感受，根本說得太輕了。」

寇兒和其他前米琴支持者表示，他們相信這段期間，米琴仍在寫作並參與The Ward的討論，但改用史提爾(TN Steele)這個名字。幾位受訪的作家們承認，他們從未見過米琴本人，只看過她在臉書專頁上的影片模樣。「我們只是臉書朋友，」寇兒說，「從未謀面。這在圖書界很常見。」

交流截圖顯示，一些憤怒的言情作家在網路上與米琴對峙並要求解釋。里德納表示，米琴的所作所為「不可原諒」，「她越過了一條任何人都不應該越過的線。」

根據公共紀錄和亞馬遜頁面，米琴現年47歲，住在田納西州東部。她在亞馬遜網站有十幾本著作銷售。雖然大約兩年半前，網路報導了米琴自殺身亡消息，但田納西州波爾克郡(Polk County)法醫辦公室發言人表示，自2020年以來，沒有任何相同姓名者的死亡紀錄。

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