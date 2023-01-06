麥卡錫遲未當選 「備胎」史卡利斯越來越有議長相

麥卡錫遲遲無法過關，外界認為眾院共和黨黨鞭史卡利斯越來越有議長相。（美聯社）

當國會眾院 陷入癱瘓第三天、進入1859年以來最漫長的議長選舉之際，眾院共和黨 第二號人物、路易斯安納州眾議員史卡利斯(Steve Scalise)正努力避免捲入紛爭中；但這位明顯的「備胎」，似乎距事件中心越來越近，越來越有議長相。

史卡利斯非常保守，總在公開場合表明同意黨的決定；他的黨團成員認為，倘如麥卡錫 (Kevin McCarthy)最終因無法拿到足夠選票而棄選，史卡利斯將是最明顯「備胎」。

紐約時報指出，史卡利斯已表態支持麥卡錫當議長，也一直小心翼翼不採取任何可能被解釋為損害麥卡錫的動作。目前不清楚換成是史卡利斯，會不會比麥卡錫更容易獲得多數票；因為他們兩人面對黨內強硬右派，都存在一些相同問題；其中部分原因是史卡利斯身為黨鞭，在同事們立場大相逕庭時，有時會堅持中立或主流立場。

不過，眾院共和黨人對史卡利斯的個人敵意，並不像對麥卡錫那麼多；民主黨這廂則認為，面對越來越不合理和極端的共和黨黨團，史卡利斯是少數還可以對話的共和黨高層之一。

史卡利斯自2008年當選國會眾議員以來，一直是國會共和黨固定成員，而且總在悄然間成為領導階層。他和麥卡錫都是雄心勃勃的政治人物，兩人長期存在緊張關係，但在近年來有所緩和。

史卡利斯2014年曾面臨辭職壓力，不得不為自己2002年受邀為著名白人至上主義團體「歐美團結權利組織」（European-American Unity and Rights Organization）演講而道歉。他表示，當年不知道該組織的種族主義性質。對此，共和黨領導層支持他，民主黨人則質疑他怎麼可能不知道該組織背景。

史卡利斯最出名的事件，可能是2017年他在一場慈善棒球比賽練習中，遭到槍擊受重傷；三個月後，史卡利斯度過艱難的康復過程重返國會時，他的堅毅韌性，受到兩黨一致稱讚。史卡利斯當時曾告訴同事：「我絕對是奇蹟真的會發生的活生生範例。」

默默成為眾人共識下的議長候選人，說不定將是史卡利斯人生中的另一次奇蹟。