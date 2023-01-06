眾院選不出議長…滿場「當選人」未宣誓 政府少一權

眾院5日晚間進行第11輪投票，麥卡錫仍然敗陣下來，議長難產，使得400多名準眾議員空坐議場，無法運作。（路透）

第118屆國會開始三天後，眾院 經過11輪投票後還選不出議長，滿議事廳人馬都還未宣誓就職，只算眾議員 當選人，華盛頓郵報質疑眾院這樣豈算存在？紐約時報則指出，當選人無法幫忙選民、聽取機密簡報、辦聽證會或通過法案，甚至自己要拿薪水都成問題，政府功能的立法權等於廢掉。

共和黨 籍眾議員當選人基爾默(Derek Kilmer)表示，他知道眾院連基本的立法職能都不存在；整個眾院的議場穿堂，瀰漫著不確定感，當選人與自己幕僚面面相覻。

前副總統潘斯(Mike Pence)的弟弟葛列格‧潘斯(Greg Pence)雖屬連任，戴著官方的國會別針，但嚴格來說，他還未再度宣誓，不算國會成員，他走經一塊牌子寫著「議員專屬」，他忙著解釋說，「我是議員當選人」，至於現在眾院由誰掌管，他指著天花板說，「上帝」，但華郵表示，上帝無法應採訪置評。

麻州選出的阿姆斯(Fisher Ames)指出，當前狀況實為病態，眾院失去信用、精神，可謂蕩然無存，民眾在本屆眾院誕生前，大概就忘了眾院的存在。

紐約州選出的民主黨眾議員當選人鮑曼(Jamaal Bowman)指出，院內發生的很多事很搞笑，但若是了解其中意含、對民眾的影響，會覺得駭人。

紐時指出，共和黨的麥卡錫(Kevin McCarthy)至今還無法當選議長，不禁令人想到立法權的一支停止運作時，會發生什麼事。

紐約選出的眾議員當選人納德勒(Jerrold Nadler)指出，若是真發生緊急重大事件，眾院無法反應；真不知共和黨人是不懂，還是懂卻不在乎；他不曉得哪種算更糟，但只要議長選不出來，對國家實為重大危險。

法律及前例都規定，眾院必選出議長，眾議員才能有其他動作。

密西根選出的眾議員當選人基爾迪(Dan Kildee)表示，盼望假如遇到緊急狀況，共和黨人能快速團結，選出議長，以便國會能夠因應，但他深以為憂，鑑於共和黨嚴重失能，就算發生緊急事態，也無法團結。