我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

眾院選不出議長…滿場「當選人」未宣誓 政府少一權

編譯潘勛／綜合5日電
眾院5日晚間進行第11輪投票，麥卡錫仍然敗陣下來，議長難產，使得400多名準眾議員空坐議場，無法運作。（路透）
眾院5日晚間進行第11輪投票，麥卡錫仍然敗陣下來，議長難產，使得400多名準眾議員空坐議場，無法運作。（路透）

第118屆國會開始三天後，眾院經過11輪投票後還選不出議長，滿議事廳人馬都還未宣誓就職，只算眾議員當選人，華盛頓郵報質疑眾院這樣豈算存在？紐約時報則指出，當選人無法幫忙選民、聽取機密簡報、辦聽證會或通過法案，甚至自己要拿薪水都成問題，政府功能的立法權等於廢掉。

共和黨籍眾議員當選人基爾默(Derek Kilmer)表示，他知道眾院連基本的立法職能都不存在；整個眾院的議場穿堂，瀰漫著不確定感，當選人與自己幕僚面面相覻。

前副總統潘斯(Mike Pence)的弟弟葛列格‧潘斯(Greg Pence)雖屬連任，戴著官方的國會別針，但嚴格來說，他還未再度宣誓，不算國會成員，他走經一塊牌子寫著「議員專屬」，他忙著解釋說，「我是議員當選人」，至於現在眾院由誰掌管，他指著天花板說，「上帝」，但華郵表示，上帝無法應採訪置評。

麻州選出的阿姆斯(Fisher Ames)指出，當前狀況實為病態，眾院失去信用、精神，可謂蕩然無存，民眾在本屆眾院誕生前，大概就忘了眾院的存在。

紐約州選出的民主黨眾議員當選人鮑曼(Jamaal Bowman)指出，院內發生的很多事很搞笑，但若是了解其中意含、對民眾的影響，會覺得駭人。

紐時指出，共和黨的麥卡錫(Kevin McCarthy)至今還無法當選議長，不禁令人想到立法權的一支停止運作時，會發生什麼事。

紐約選出的眾議員當選人納德勒(Jerrold Nadler)指出，若是真發生緊急重大事件，眾院無法反應；真不知共和黨人是不懂，還是懂卻不在乎；他不曉得哪種算更糟，但只要議長選不出來，對國家實為重大危險。

法律及前例都規定，眾院必選出議長，眾議員才能有其他動作。

密西根選出的眾議員當選人基爾迪(Dan Kildee)表示，盼望假如遇到緊急狀況，共和黨人能快速團結，選出議長，以便國會能夠因應，但他深以為憂，鑑於共和黨嚴重失能，就算發生緊急事態，也無法團結。

不止民主黨人有此憂慮，17名眾院共和黨人是退伍軍人，他們曾在4日晚間舉行記者會，譴責極右派議員當選人阻撓眾院選出議長，眾院無法運作。

受到連串造假醜聞纏身的紐約州共和黨聯邦眾議員桑托斯（右），連續三天都到議場報到，...
受到連串造假醜聞纏身的紐約州共和黨聯邦眾議員桑托斯（右），連續三天都到議場報到，照片是他與同黨議員格林（左）談笑；但因議長還沒選出，他們都還不算正式議員。（路透）

眾院 眾議員 共和黨

上一則

美中南太平洋角力 華府將重開駐索羅門使館

下一則

「造王者」川普失靈 挺麥卡錫仍難解共和黨內僵局

延伸閱讀

連11敗…麥卡錫談判無效 眾院議長164年來最難產

連11敗…麥卡錫談判無效 眾院議長164年來最難產
仍有20人不投麥卡錫 眾院議長投票進入第10輪

仍有20人不投麥卡錫 眾院議長投票進入第10輪
就是不投麥卡錫...這些共和黨員在堅持什麼？

就是不投麥卡錫...這些共和黨員在堅持什麼？
退選vs.當選 麥卡錫議長之爭還有「第3結局」？

退選vs.當選 麥卡錫議長之爭還有「第3結局」？

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店