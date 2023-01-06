「造王者」川普失靈 挺麥卡錫仍難解共和黨內僵局

共和黨內訌未解，保守派大將蓋茨（中）5日甚至提名川普選議長。（歐新社）

前總統川普 4日發文力挺麥卡錫 (Kevin McCarthy)當議長，但這場選舉僵局5日仍無解，凸顯川普在共和黨內的「造王者」作用失靈；而支持川普的佛羅里達州眾議員 蓋茨(Matt Gaetz)5日在兩輪投票中提名川普為議長，表達徹底反對麥卡錫的決心。

「紐約時報」報導，麥卡錫3日未能選上議長後，川普曾打電話給他，以及「自由黨團」(Freedom Caucus)現任主席、賓州眾議員培瑞(Scott Perry)；培瑞是挺川大將，大力反對麥卡錫出任議長。

川普的目標是為了打破僵局，卻未說動培瑞，培瑞隔天依舊三度投票反對麥卡錫出任議長。

川普5日凌晨1時許在個人社群媒體平台上寫道，目前僵局對預期中的「共和黨大勝」是好的過程，但截至當晚，麥卡錫在過去三天已連11次敗陣。

麥卡錫未能取得當選議長的足夠票數，凸顯川普的政治影響力式微，共和黨2018年失去參院，2020年賠上白宮，此次在眾院也只有微幅多數。

即便麥卡錫最終當上議長，川普身為共和黨造王者的角色已遭質疑。

川普欽選的候選人去年期中選舉未能掀起紅潮，無法安插屬意的參院領袖，且他宣布第三度參選總統已六周，競選活動無聲無息。

十多年來，一群共和黨眾議員尋求干擾建制派領導權；茶黨2015年趕走時任議長貝納(John Boehner)，而今眾院自由黨團奮力抵制麥卡錫出任議長。

紐約長島前眾議員金恩(Peter King)說，「他們意識到影響力大不如前，也不再熱衷於此。」

科羅拉多州眾議員布波特(Lauren Boebert)4日諷刺川普應致電叫麥卡錫退選，佛州眾議員蓋茨5日在第七、八輪投票時，提名並投票支持川普出任議長。

「紐約郵報」指出，美國憲法並未規定眾院議長必須為現任眾議員，國會中的任何人都能提名候選人出任議長職位，但美國歷史上從未出現非議員擔任議長的前例。

川普與麥卡錫的支持者、喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)顯然被蓋茨提名川普的舉動逗樂，她被拍到坐在蓋茨旁邊，開懷大笑並拍手的畫面。

蓋茨在第九輪投票時未再提名川普，轉而支持麥卡錫的對手、奧克拉荷馬州眾議員赫恩(Kevin Hern)。