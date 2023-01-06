為政策 為恩怨…共和黨內「反麥」理由五花八門

共和黨內訌未解，保守派大將蓋茨5日甚至提名前總統川普選議長。（路透）

始終不願投票支持眾院 共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)出任議長的黨內同僚，反對理由五花八門；華盛頓郵報分析，有些人是基於政策要求，有些則是私人恩怨。

南卡羅來納州聯邦眾議員 諾曼(Ralph Norman)說，不支持麥卡錫出任眾院議長，除非獲得承諾眾院共和黨團推動刪減支出可以過關，讓聯邦預算達到收支平衡。諾曼接受訪問時說，如此要求恐怕不容易被接受，而且從麥卡錫在眾院紀錄看來，其實對於預算問題不算是保守派，「不足以解決我們提出的問題」。

「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)的訴求則是議事程序改革，並對任期限制等問題立即訴諸表決，才能得以修補「徹底毀壞」的華府政治。培瑞說，這些項目與個人特質無關，而是與推出政策有關。

華盛頓郵報報導，科羅拉多州聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)、佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，對麥卡錫的反對則屬於私人恩怨。

布波特與蓋茨都表示，麥卡錫是華府建制派產物，應該遭到汰除。布波特說，無法信任麥卡錫，不管麥卡錫怎麼做，她還是不支持。

4日晚間眾院休會之後，就在閉門會議持續協商的同時，蓋茨對媒體描述麥卡錫是個「急到不顧一切的人」，「而我則已經做好準備，可以一整晚、一整周，一整個月一直對他投反對票」。

新會期開始第三天，20名共和黨極右派聯手阻撓，麥卡錫一直無法一圓當上眾院議長的夢想。議長難產的情況下，眾院議事停擺，共和黨內鬥則浮上檯面。從4日到5日之間，麥卡錫對極右派再次讓步，同意讓發動議長不信任投票的門檻從五名眾議員提案降為一名即可，也同意讓更多「自由黨團」成員加入權力龐大的眾院程序委員會(House Rules Committee)。麥卡錫還同意讓眾議員任期限制交付表決。

不過，5日投票時，20名極右派同僚持續投下反對票。5日早晨，多位反麥卡錫的極右派眾議員離開國會山莊，在一處保守派非營利組織開會數小時；維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)會後對媒體說：「大家不必問我是否還會投反對票。我是絕對不可能投票支持麥卡錫的。」