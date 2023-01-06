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猶他州爆8屍滅門血案 42歲男槍殺妻、岳母、5子女後自殺

記者胡玉立／綜合報導
猶他州艾恩郡以諾市發生八屍滅門血案，動機不明，圖為案發現場。(美聯社)
猶他州艾恩郡以諾市發生八屍滅門血案，動機不明，圖為案發現場。(美聯社)

猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)傳出八屍滅門血案，警方5日表示，初步調查結果顯示，該市42歲男子海特(Michael Haight)在家中開槍打死妻子、他們的五名未成年子女和岳母七名家人後，開槍自殺身亡；警方目前仍在深入調查行凶動機。

以諾市位在鹽湖城西南約250哩，居民約8000人，社區關係緊密，居民彼此熟識；這起重大殺戮事件令全城震撼，許多人因此陷入悲痛情緒中。

當局表示，親友因無法聯繫上這家人而通知警方，警察4日前往該戶人家訪視，結果在屋內發現八具屍體。七名受害者經確認為40歲的妻子陶莎·海特(Tausha Haight)，分別為17、12和7歲的三名女兒，7歲和4歲的兩個兒子，以及陶莎的78歲母親蓋兒·厄爾(Gail Earl)。

鄰居告訴當地媒體KSL，這家人是耶穌基督後期聖徒教會(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，摩門教)的活躍成員，生前熱心積極參與社區活動，沒有人料到會發生這樣的事。

當局指出：「相關調查正緊密進行中，我們不認為本案對公眾構成威脅，也沒有嫌疑人在逃。」以諾市經理多特森(Rob Dotson)表示，當局沒有任何關於動機的消息，也不會妄加揣測。他說：「社區裡有許多鄰居、朋友、家人為此事件深感悲痛和哀傷。」

猶他州艾恩郡以諾市發生八屍滅門血案，動機不明，圖為當地居民5日前往獻花紀念。(美...
猶他州艾恩郡以諾市發生八屍滅門血案，動機不明，圖為當地居民5日前往獻花紀念。(美聯社)

市議員詹森(Richard Jensen)表示，得知槍擊事件後，他一整晚不時哭泣；「這是一位受人尊敬的社區成員和教會領袖，此事衝擊很大。」以諾市居民戴蒙德(Aaron Diamond)表示，受害家庭和他上同一所教堂，「他們是非常棒的家庭，我們都感到震驚和心碎；住在這裡的鄰居彼此都很友愛。」戴蒙德提到，海特是名保險從業人員。

猶他州艾恩郡學區在官網發布聲明指出，過世的五個孩子都是該學區學生。學區致函所有家長表示，此案「必定會對整個學區尤其是學生帶來許多情緒、擔憂和問題。我們為學校社區的損失感到難過，也將盡一切努力提供學生、家長和學校員工必要的協助」。

猶他州艾恩郡以諾市發生八屍滅門血案，動機不明，圖為當地警方5日在現場調查。(美聯...
猶他州艾恩郡以諾市發生八屍滅門血案，動機不明，圖為當地警方5日在現場調查。(美聯社)

學區 猶他州 警察

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