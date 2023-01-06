愛大4學生命案兇嫌過堂 不准交保 警方靠DNA鑑定破案

涉嫌謀殺愛達荷大學四名大學生華盛頓州立大學犯罪學博士生科伯格，5日在愛州莫斯科鎮過堂，法官裁定不得交保，12日再審。(美聯社)

華盛頓州 立大學(WSU)犯罪學博士生科伯格(Bryan Kohberger)涉嫌在去年11月殺死愛達荷大學(UIdaho)四名大學生，他5日在愛州莫斯科鎮過堂，法官裁定不得交保，12日再審；法庭文件顯示，警方利用DNA 鑑定、手機 訊號數據、監視器畫面和證人的書面證詞偵破此案。

莫斯科鎮警官佩恩(Brett Payne)撰寫的宣示陳述書5日公布，指命案現場附近找的皮製刀鞘上，發現一名男性的DNA，後來證實為28歲科伯格的DNA。警方表示，刀鞘上有陸戰隊的徽章，但科伯格並未服兵役。

科伯格的手機訊號顯示，他於去年6月至11月至少12次出現在莫斯科鎮的被害人房屋，幾乎全都在夜間；他行凶當天，手機追蹤紀錄顯示，科伯格的手機凌晨2時45分許離開華盛頓州大，失去訊號兩小時，後來出現在莫斯科鎮南方，最終移動到他的校園宿舍。警方推斷，手機無法追蹤期間是他關機，企圖隱藏地點。

監視器畫面顯示，一輛現代(Hyundai)的Elantra白色轎車案發當晚三度駛過出事的房屋；當天凌晨4時4分，這輛車第四度來到此處找位置停車，16分鐘後高速駛離；監視器拍到這輛車朝華盛頓州普爾曼鎮(Pullman)的方向開去，車型與科伯格的車類似，且普爾曼正是華盛頓州立大學與科伯格住處所在地。

科伯格上周在賓州探訪家人時被捕，4日被押到愛州受審。

科伯格5日首次在愛州法院過堂，他身穿橙色囚服出庭，被控四項一級謀殺罪和搶劫控罪；在被問到是否理解指控時，他回答「是」，此案未達認罪協議，法官裁定不得交保，下次聽證訂12日舉行。

被害人的一名女性室友提交給法庭的書面證詞說明她與兇嫌短暫相遇的恐怖經歷，但仍有許多問題未解，包括科伯格是否認識四名被害人中的任何一人，警方為何在案發八小時後才接獲報案，以及科伯格的殺人動機等。

逃過一劫的室友表示，11月13日凌晨她在校外出租屋處聽到另一間房傳來哭聲，開門後看到一個黑衣人戴著面具，從她身旁走出大門，她嚇壞了，趕緊回房鎖門。