逼拍裸戲 55年前電影「殉情記」男女主提告 求償5億元

1968年電影「殉情記」(Romeo and Juliet)劇照。(Getty Images)

1968年電影 「殉情記」(Romeo and Juliet)男女主角、昔日未成年的童星奧莉薇雅赫西(Olivia Hussey)和雷納德懷汀(Leonard Whiting)上月30日在聖塔蒙尼加(Santa Monica)興訟，控告電影公司派拉蒙影業(Paramount Pictures)拍攝他們裸露的場景已構成性剝削，並涉嫌違法散布青少年的裸露影像，求償5億元。

2019年過世的導演 法蘭柯齊費里尼(Franco Zeffirelli)執導的「殉情記」，是英國文豪莎士比亞名劇「羅密歐與茱麗葉」的電影版之一，曾獲多項奧斯卡獎 肯定，但片中一幕臥室偷拍的場景引發爭議。

當年15歲的女主角赫西和16歲男主角懷汀如今都已超過70歲，兩人上周在聖塔蒙尼加高等法院控告派拉蒙影業，「殉情記」中一幕臥室場景拍到兩人裸露的胸部，構成性剝削罪嫌且涉嫌違法散布青少年裸露的影像。

訴狀指出，齊費里尼原本向兩人保證不會真的全裸，且會讓兩人穿上膚色內衣，但在拍攝前數日，導演請求他們在身軀上妝的情況下演出，並稱要是少了這一幕「這部電影就會失敗」。

訴狀指出，齊費里尼告訴兩人攝影機的位置，確保不會拍到裸露畫面或剪輯到正片中播映，但「被告不誠實，且在他們不知情的狀況下偷拍未成年人裸露或部分裸露的畫面，違反有關猥褻、剝削未成年人並藉此牟利的州及聯邦法律」。

兩位當年童星的經理人馬里諾濟(Tony Marinozzi)表示，「他們被告知和實際發生的情況不同，他們相信法蘭柯，信任他不會食言；坦白說，16歲的他們能怎麼辦，他們別無選擇，也還沒有『我也是』(#MeToo)運動。」

訴狀指出，電影上映55年來，兩人飽受精神痛苦與情緒困擾，此後兩人在專業領域都僅取得有限的成功，此次興訟求償5億元。