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擠下豐田 通用重登美汽車銷量王座

編譯孫梁／綜合4日電
通用2022年共賣出汽車274萬輛，擠下豐田，重登美國汽車銷售寶座。(路透)
通用2022年共賣出汽車274萬輛，擠下豐田，重登美國汽車銷售寶座。(路透)

時隔一年，通用汽車公司(GM)於去年擠下豐田，重新登上美國汽車銷售冠軍的寶座。GM公司4日宣布2022年賣出274萬輛車，銷售量增長2.5%，比豐田多出16萬5630輛。

2021年豐田取代通用，成為美國銷量最大的車廠，但去年在美國的銷售下降9.6%。銷售量排名的顛倒主要是受到供應鏈的限制，尤其是半導體短缺，兩家公司都認為供應鏈受阻是暫時現象。

日產汽車去年在美國銷售下降25%，現代汽車是下降2%。

2022年美國汽車銷售預計為1370萬輛，遠低於疫情前的1700萬輛水平，為十多年來最低，但比前年增長8%。

2021年汽車銷售的下滑也意味著轉機，2022年初史上的低利率和汽車零部件短缺的改善，被認為將促使銷售大幅增長。然而由於晶片嚴重短缺和俄烏戰爭爆發，導致供應斷鏈；烏克蘭是全球汽車零部件主要供應國之一。

半導體的長期短缺導致新車供不應求，新車一到車行就被等候的買主提走。缺貨促使買主花費更多價錢，去年12月的平均新車售價為4萬6382元，幾乎創下紀錄。

因此儘管汽車銷量下降，但因價格升高，車廠去年的利潤還是有增無減。

目前某些汽車部件的供應緊張有所緩解，但車廠又面臨利率升高和原材料成本飆漲。分析師審慎地表示，現在就斷言因為車價攀高而嚇走買主為時尚早，北方大部分地區12月的降雪天氣影響了當月的銷售，因此很難看出價格升高的實際影響。

豐田公司北美銷售主管霍利斯(Jack Hollis)表示：「買車的經濟承受力是主要問題，從汽車的平均價格即可看出，我不知道美國有多少人能買得起。」

豐田預計，由於庫存多、失業率低和燃油價格下降，美國2023年的汽車銷售可望增長到1500萬輛。但研究網站Edmunds預測，2023年的新車銷售為1480萬輛，比去年略有增加，但仍遠低於疫前水平，因為利率升高、通貨膨脹和經濟的不確定性等因素使買車人望而卻步。

汽車 豐田 利率

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