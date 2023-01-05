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居家上班後遺症 員工不遵守規定 企業不惜解雇

編譯俞仲慈／綜合4日電
居家上班成新常態，很多員工已不願回辦公室上班，企業不得不解雇他們。(本報檔案照)
居家上班成新常態，很多員工已不願回辦公室上班，企業不得不解雇他們。(本報檔案照)

邁入2023年，全球疫情緩解，但習慣在家上班的不少員工仍然堅持居家上班，已經讓企業主受不了。「華爾街日報」(The Wall Street Journal)接獲投資集團「先鋒領航」(Vanguard Group)等大型企業的內部資料，指稱企業高層對於不遵守上班規定的員工提出警告，將在未來幾周內解雇，有些甚至一毛遣散費也不給。

位於費城郊外的「先鋒領航」去年12月寄發一份內部備忘錄，指出有員工未遵守公司規定在周二、周三和周四進辦公室工作，造成不公，難以實現學習、合作與聯繫的好處。隨後有部分員工向媒體坦承，有主管警告他們在未來幾周內可能會被解雇，並且完全沒有遣散費。

總部位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的軟體科技公司Paycom Software以發揮團隊效率為由，自今年1月起，要求技術部門員工每周進辦公室工作五天。

該公司發言人表示Paycom Software近80%員工已經每周五天進辦公室工作，許多員工早在去年8月開始陸續回到辦公室。

過去疫情爆發期間，企業多半採取較為彈性的上班政策，不料根據一家保全公司Kastle Systems的數據顯示，在去年大部分時間，全國10個主要城市的辦公室平均入駐率仍低於50%。

高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)在內的數家紐約大型銀行則未雨綢繆，對上班政策設下底線，因此員工可以快速重回辦公室，高盛首席總監所羅門(David Solomon)表示，「我們的底線就是公司運作總體上要維持與疫情發生前相近的模式」。

位於加州聖地亞哥的金融服務公司LifePro Financial Services如今面試新人，會明確告知「需要100%辦公室上班」，該公司執行長烏爾茲(Heather Ulz)表示，公司員工數約40名，疫情期間允許遠端上班，不過有些員工反而累壞了，生產力下滑；故自2020年夏天開始，烏爾茲即要求全職員工重返辦公室。

烏爾茲表示，有近三分之一員工自認不適合辦公室上班而決定辭職，但總體而言「面對面的工作環境改善企業文化，同時也加強同事之間的情誼，有很多好處」。

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