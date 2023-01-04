駕駛謀殺？特斯拉墜加州250呎懸崖 2大2小奇蹟生還

一輛特斯拉轎車2日沿著太平洋海岸公路疾駛時，在「魔鬼坡」危險路段墜下超過250呎的懸崖，但車上兩名大人、4歲女孩和9歲男孩奇蹟生還。(美聯社)

一輛特斯拉 (Tesla )轎車在北加州 太平洋海岸公路著名的「魔鬼坡」(Devil's Slide)危險路段墜下超過250呎的懸崖，車上兩名大人、4歲女孩和9歲男孩奇蹟生還的事件3日急轉直下，加州公路巡警(California Highway Patrol，CHP)表示，警方研判男性駕駛人蓄意開車墜崖，已經以殺人未遂(attempted murder)、虐待兒童(child abuse)罪名逮捕。

加州海岸消防局(Coastside Fire Protection District/Cal Fire)局長波騰格(Brian Pottenger)表示，這輛發生意外的汽車摔落太平洋海岸公路一處危險路段的懸崖，翻滾多圈，最終以輪子著地的方式卡在崖邊凸出的一塊大岩石與崖壁空隙，距離海面僅數呎；車上四人傷勢嚴重，但四人都有意識。

加州公路巡警3日在聲明中指出，來自帕薩迪納(Pasadena)的男子帕特爾(Dharmesh A. Patel)出院之後，將被押入聖馬提歐郡立監獄(San Mateo County Jail)。目前無法確知帕特爾是否有辯護律師。

聲明中表示，加州公路巡警調查人員徹夜工作，訪談目擊者並從現場搜集物證。

加州公路巡警指出：「根據取得證據，調查人員有相當理由(probable cause)足以相信，這起事件是蓄意而為。」

事發當時，帕特爾駕駛的特斯拉(Tesla)轎車裡還有一名成年人，車內四人是否來自同一家庭，仍有待警方釐清。

波騰格指出，車輛在掉落過程中曾數度翻滾，最後則是輪胎著地。

波騰格說，報案中心2日上午10時15分左右接到目擊者報案電話之後，搜救人員趕底現場並架設繩索，讓消防隊員垂降到山崖底下，當時有消防隊員拿著望遠鏡查看車內動態，發現至少一人仍有生命跡象。兩名孩童均有肌肉骨骼受傷，被送上救護車送往醫院急救，車內兩名成年人則有嚴重創傷，救難人員以直升機吊掛之後，透過空中救護直升機送醫搶救。