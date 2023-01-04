WHO要求中國提供「更真實」疫情報告 學者不樂觀

在中國新冠疫情益發嚴重後，世界衛生組織(WHO)要求中國官員提供新冠病毒最近在中國演化的詳盡信息。圖為四川遂寧市救護車送重症病人到醫院救治。(美聯社)

中國衛生專家應世界衛生組織(WHO )的要求，3日在WHO技術顧問會議上介紹新冠病毒最近在中國演化的詳盡信息，WHO要求中國提供「更真實的」疫情 報告，但中國官媒淡化疫情和確診人數激增的嚴重性。

WHO要求中國提供病毒測序的詳細數據，以及有關住院、死亡和疫苗接種的數據；WHO發言人會後說，4日將繼續與中國專家溝通。WHO先前表示，期待就中國和全球的變種病毒與中國專家舉行詳細討論。

世衛組織委員會成員、荷蘭病毒學家馬里昂·庫普曼斯(Marion Koopmans) 教授說：「我們希望看到更真實的情況，了解實際情況。」她在會議前對路透說，來自中國的一些數據，例如住院人數，「不是很可信」，「提供更可靠的信息符合中國自身的利益」。

南非科學家圖利奧·德奧利維拉(Tulio de Oliveira)教授也是該委員會成員。他說，從中國獲得更多信息「當然」是件好事，但這也適用於全球。

中國去年12月7日放棄抗疫「清零」政策，公布的確診和死亡人數的準確性在國內外備受質疑，WHO一直敦促中國衛生官員定期提供疫情的具體和實時信息。

白宮國安會官員回應WHO的呼籲說：「包括美國在內的全球衛生專家和衛生官員都明確表示，中國更多和更透明地提供流行病與病毒基因組合序列的數據非常重要，將對辨識新的病毒變種起重要作用，符合中國和國際社會的利益。」

繼經濟出現數十年最低增長和爆發對嚴格封控的抗議後，中國放棄「清零」政策；之後疫情迅速擴散，火葬場排長龍，國際衛生專家預計，中國今年的染疫死亡人數至少百萬人。中國2日報告僅新增三例確診死亡，死亡總數5253人。

中國官媒「人民日報」3日引述衛生專家的話說，多數人確診後的症狀較輕。北京朝陽醫院一位副院長說，重症占3%到4%。四川大學華西天府醫院的院長說，他們的重症病房過去三周收治46個病患，占有症狀確診者的1%。

但WHO的兩位專家表示，中國應提供更確實的疫情報告，部分專家對此表示質疑。新加坡 國立大學李光耀公共政策學院一位學者說，不認為中國會非常真誠地公布信息，「他們更可能只在內部披露，或者說沒有更多信息可以提供。中國的透明度一直是個問題」。