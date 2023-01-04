中國旅客入境英國 「檢測陽性」也不需隔離
英國政府表示，即日起從中國抵英的旅客即使新冠檢測為陽性，也不必自我隔離，儘管傳出暱稱「克拉肯」(Kraken)、編號XBB.1.5的新變種疫情也一樣；但法國總理柏納(Elisabeth Borne)不理會北京的抗議，堅持要求赴法中國旅客還是要做新冠篩檢。
每日郵報3日報導，英國交通大臣指出，中國旅客登機前往英國前，必須提出PCR測試結果為陰性的證明，若為陽性則不准登機；但抵達英國後，來自中國的旅客可不必再做PCR檢測。
每日郵報指出，如此一來新冠檢測陽性的中國旅客沒被查出來的風險會增加；而且英國與其他國家迥異，認為抵達才驗陽的搭機乘客不必自我隔離。
英國衛生部發言人表示，鼓勵抵達邊界的人接受測試，幫忙自己、家人，也充實對新冠的知識，但檢測是選項，旅客不樂意，可以不做；交通大臣哈波(Mark Harper)表示，驗陽旅客不必隔離，原因在檢疫是為搜集資訊，供監督之用，畢竟「目前英國每45人就有一人感染新冠」。
英國的旅遊新限制於去年12月30日頒布，唯恐中國疫情大爆發，可能把危險的新冠變種傳入英國。專家指出，中國疫苗接種率低，又長期堅持「動態清零」政策，導致人民自然免疫力虛弱，才導致目前疫情大爆發，最令人擔心的是中國可能成為孵育新變種的絕佳溫床。
外界也指責中方低報染疫數，隱匿病毒樣本，以致查出新變種的機率減低；在美國，XBB.1.5新變種已引起警戒，它傳染快速，致住院率近來陡增，目前五分之二的確診是該毒株所致。
但是在巴黎，法國總理柏納表示，從中國抵法的旅客還要做新冠篩檢，不理會北京當局的抗議；她表示，法方只是善盡保護國民的職責，另尊重世界衛生組織(WHO)的規定，這種做法會持續下去。
自1日起，來自中國的旅客抵達法國，必須戴口罩，隨機接受新冠檢疫；5日起，由中赴法的旅客登機前必須提供48小時內PCR篩檢陰性的證明。
法方表示，檢疫機制是為追蹤可能在中國散播的各類新冠變種。
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