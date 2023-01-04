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中國旅客入境英國 「檢測陽性」也不需隔離

編譯潘勛／綜合3日電
法國不理會北京的抗議，堅持要求赴法的中國旅客在抵達後必須做新冠篩檢。圖為巴黎戴高樂機場工作人員向來自中國的旅客展示中文的檢測提示。(Getty Images)
法國不理會北京的抗議，堅持要求赴法的中國旅客在抵達後必須做新冠篩檢。圖為巴黎戴高樂機場工作人員向來自中國的旅客展示中文的檢測提示。(Getty Images)

英國政府表示，即日起從中國抵英的旅客即使新冠檢測為陽性，也不必自我隔離，儘管傳出暱稱「克拉肯」(Kraken)、編號XBB.1.5的新變種疫情也一樣；但法國總理柏納(Elisabeth Borne)不理會北京的抗議，堅持要求赴法中國旅客還是要做新冠篩檢。

每日郵報3日報導，英國交通大臣指出，中國旅客登機前往英國前，必須提出PCR測試結果為陰性的證明，若為陽性則不准登機；但抵達英國後，來自中國的旅客可不必再做PCR檢測。

每日郵報指出，如此一來新冠檢測陽性的中國旅客沒被查出來的風險會增加；而且英國與其他國家迥異，認為抵達才驗陽的搭機乘客不必自我隔離。

英國衛生部發言人表示，鼓勵抵達邊界的人接受測試，幫忙自己、家人，也充實對新冠的知識，但檢測是選項，旅客不樂意，可以不做；交通大臣哈波(Mark Harper)表示，驗陽旅客不必隔離，原因在檢疫是為搜集資訊，供監督之用，畢竟「目前英國每45人就有一人感染新冠」。

英國的旅遊新限制於去年12月30日頒布，唯恐中國疫情大爆發，可能把危險的新冠變種傳入英國。專家指出，中國疫苗接種率低，又長期堅持「動態清零」政策，導致人民自然免疫力虛弱，才導致目前疫情大爆發，最令人擔心的是中國可能成為孵育新變種的絕佳溫床。

外界也指責中方低報染疫數，隱匿病毒樣本，以致查出新變種的機率減低；在美國，XBB.1.5新變種已引起警戒，它傳染快速，致住院率近來陡增，目前五分之二的確診是該毒株所致。

但是在巴黎，法國總理柏納表示，從中國抵法的旅客還要做新冠篩檢，不理會北京當局的抗議；她表示，法方只是善盡保護國民的職責，另尊重世界衛生組織(WHO)的規定，這種做法會持續下去。

自1日起，來自中國的旅客抵達法國，必須戴口罩，隨機接受新冠檢疫；5日起，由中赴法的旅客登機前必須提供48小時內PCR篩檢陰性的證明。

法方表示，檢疫機制是為追蹤可能在中國散播的各類新冠變種。

英國 檢測 疫情

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