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歐美要求中國旅客疫檢陰性 北京：缺乏科學根據

記者張聲肇／綜合報導
歐美多國規定來自中國的旅客，須提出48小時內病毒檢測陰性反應的證明。圖為來自中國的旅客正在法國戴高樂機場排隊，等待檢查新冠疫苗接種文件。(Getty Images)
歐美多國規定來自中國的旅客，須提出48小時內病毒檢測陰性反應的證明。圖為來自中國的旅客正在法國戴高樂機場排隊，等待檢查新冠疫苗接種文件。(Getty Images)

歐美多國規定來自中國的旅客，須提出48小時內病毒檢測陰性反應的證明，北京外交部反擊說，這項入境限制措施缺乏科學根據，中國將根據對等原則，提出反制措施。

中國外交部發言人毛寧說，中國堅決反對某些國家「為政治目的」操弄新冠避疫措施，基於對等原則，將提出反制措施。具體的反制作為，她沒有說明。

中國斷然放鬆防疫管制，放寬清零抗疫規定後，疫情迅速加劇，且全國蔓延，澳洲、加拿大等國本周起針對從中國出發的旅客，規定必須在登機前做病毒檢測。美國、英國、印度、日本和某些歐洲國家，也對來自中國的訪客，設定更加嚴格的規定，理由是中國疫情資訊不透明，也害怕中國旅客帶來新的變種病毒。

法國規定，4日起，來自中國的旅客須拿出48小時內檢測陰性反應的證明，入境後也要接受隨機抽檢；英國則規定5日起來自中國的旅客，登機前先接受檢測。

瑞典公衛局呼籲政府，要求來自中國的旅客提交「近期陰性反應檢測報告」。輪值歐盟主席的瑞典，已召集危機處理會議，預定4日由所有會員國協議出歐盟的共同對策。

瑞典法務部長史崇莫(Gunnar Strömmer)說，瑞典將提出旅遊限制措施，也希望歐盟國家採行同樣的規定。

澳洲則跟進比利時的做法，將來自中國所有班機的廢水，都予抽樣檢測，看看是不是已出現新的變種病毒株。

中國衛生官員上周說，他們已將疫情資訊提交給全球分享平台GISAID。該平台2日表示，目前在中國迅速擴散的病毒株，和7至12月間已在世界各地傳播的「非常類似」。

在印度維洛爾基督教醫學院研究病毒的Gagandeep Kang說，病毒在中國突變的情況似乎已經穩定下來，沒有任何跡象顯示，有什麼新變種值得擔憂。

檢測 瑞典 疫情

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