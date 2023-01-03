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版權保護到期 「福爾摩斯」變公共財可改編翻拍

編譯陳韻涵／綜合2日電
著名推理偵探小說「福爾摩斯探案集」的原作者、英國蘇格蘭作家阿瑟．柯南．道爾，1905年。(Getty Images)
著名推理偵探小說「福爾摩斯探案集」的原作者、英國蘇格蘭作家阿瑟．柯南．道爾，1905年。(Getty Images)

風靡全球的偵探小說「福爾摩斯」(Sherlock Holmes)等經典作品1日在「公眾領域日」(Public Domain Day)隨著美國著作權保護到期而成為公共財。

美聯社報導，蘇格蘭作家柯南‧道爾(Arthur Conan Doyle)1927年撰寫的福爾摩斯偵探全系列小說的著作權保護到期，代表所有人不需經著作權利人同意，就能重新發行、改編、表演或翻拍這些作品。

「福爾摩斯」的著作權原本在面世75年後到期，但1988年的「著作權年限延長法」(Copyright Term Extension Act)讓這系列作品的著作權保護又延長了20年。

杜克大學(Duke University)著作權保護專家表示，儘管許多主流作品的著作人利用這20年的延長保護又賺進可觀收入，但此法「適用所有商業可行性已消退的作品」。

杜克大學著作領域研究中心(Center for the Study of the Public Domain)主任珍妮佛‧詹金斯(Jennifer Jenkins)在2023年「公眾領域日」部落格文章中寫道：「對1927年的大多數作品而言，沒有著作權人因為延長著作權保護獲利，但這些作品仍因不好的理由受限。」

四分之三個世紀的著作權保護意味著許多作品如今已消失，因為著作權人不再享有經濟效益，別人也無法使用；杜克大學將這類作品列入失落名單，包括弗萊明(Victor Fleming)執導的默片「肉體之道」(The Way of All Flesh)，以及布朗寧(Tod Browning)執導的默片「午夜之後的倫敦」(London After Midnight)，以及1927年默片年代結束後發行的第一部有對話的有聲電影「爵士歌手」(The Jazz Singer)，艾爾喬遜(Al Jolson)在「爵士歌手」中塗黑臉演出，引發種族歧視爭議。

著名推理偵探小說「福爾摩斯探案集」的原有版權保護期結束，相關內容可自由使用，成為...
著名推理偵探小說「福爾摩斯探案集」的原有版權保護期結束，相關內容可自由使用，成為公共財。圖為原著內福爾摩斯與華生博士在火車內交談。(Getty Images)

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