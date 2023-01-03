遭抗議後 美國新聞法學院評鑑項目將修改

美新與世界報導的年度法學院評估，引發爭議，多家著名法學院退出評選。圖為康州耶魯法學院校區。(美聯社)

在受到十多所頂尖大學法學院對排名價值的公開挑戰與質疑後，「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)雜誌迫於壓力，2日表示將修改法學院排名的部分評鑑項目。

「美新報導」2日致函目前列入排名的188所法學院院長說，下次排名將減少對院長、教職員、律師和法官做的法學院名望調查，也不再考慮僅對富校有利的每個學生的校園支出，新排名將考慮多少畢業生是靠校方資助的公益法律獎學金完成學業，以及他們當中多少人能像其他畢業生一樣繼續深造。

華爾街日報報導，排名首位的耶魯大學 法學院率先表態不再提供排名評鑑資料後，哈佛、喬治城、哥倫比亞、柏克萊加大 和史丹福等大學的法學院紛紛效仿，表示也不提供用於排名的信息。耶魯法學院院長海瑟·格肯(Heather Gerken)說：「排名存在嚴重缺陷，不但不能促進法律專業的進步，反而產生阻礙。」

14所頂尖法學院中的12所表示將不提供排名信息，部分法學院表示繼續參加排名，但對排名體系提出尖銳批評。

「美新」雜誌排名團隊最近數周與100多個法學院的院長和管理人員舉行網會，聽取他們的意見，「美新」數位主管莫斯(Robert Morse)和副總裁史蒂芬妮·薩爾曼(Stephanie Salmon)說，根據討論、他們的研究和排名審議，雜誌將對今年的排名作出一系列修改，以反映大家的意見，和公布最新排名資料。

排名資料主要來自美國律師協會，「美新」表示無論校方是否合作都會被排名，但排名終究要靠學校提供開支數字並完成評審調查。

學者的調查去年占排名總分的25%，法官、律所招聘合夥人和其他律師的調查占15%。但「美新」沒有說明今年占比是多少，表示將提供更多有關學校的詳情。提供更多詳情可能使校方既猶豫今後是否參加排名，又擔憂會影響到新生申請。

許多院長表示，「美新」如果懲罰放棄排名的學校將是作繭自縛，洛杉磯加州大學 法學院代院長柯羅金(Russell Korobkin)說：「如果排名前15的法學院跌至50名，排名就將失去可信度。」