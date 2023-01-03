我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

遭抗議後 美國新聞法學院評鑑項目將修改

編譯孫梁／綜合2日電
美新與世界報導的年度法學院評估，引發爭議，多家著名法學院退出評選。圖為康州耶魯法學院校區。(美聯社)
美新與世界報導的年度法學院評估，引發爭議，多家著名法學院退出評選。圖為康州耶魯法學院校區。(美聯社)

在受到十多所頂尖大學法學院對排名價值的公開挑戰與質疑後，「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)雜誌迫於壓力，2日表示將修改法學院排名的部分評鑑項目。

「美新報導」2日致函目前列入排名的188所法學院院長說，下次排名將減少對院長、教職員、律師和法官做的法學院名望調查，也不再考慮僅對富校有利的每個學生的校園支出，新排名將考慮多少畢業生是靠校方資助的公益法律獎學金完成學業，以及他們當中多少人能像其他畢業生一樣繼續深造。

華爾街日報報導，排名首位的耶魯大學法學院率先表態不再提供排名評鑑資料後，哈佛、喬治城、哥倫比亞、柏克萊加大和史丹福等大學的法學院紛紛效仿，表示也不提供用於排名的信息。耶魯法學院院長海瑟·格肯(Heather Gerken)說：「排名存在嚴重缺陷，不但不能促進法律專業的進步，反而產生阻礙。」

14所頂尖法學院中的12所表示將不提供排名信息，部分法學院表示繼續參加排名，但對排名體系提出尖銳批評。

「美新」雜誌排名團隊最近數周與100多個法學院的院長和管理人員舉行網會，聽取他們的意見，「美新」數位主管莫斯(Robert Morse)和副總裁史蒂芬妮·薩爾曼(Stephanie Salmon)說，根據討論、他們的研究和排名審議，雜誌將對今年的排名作出一系列修改，以反映大家的意見，和公布最新排名資料。

排名資料主要來自美國律師協會，「美新」表示無論校方是否合作都會被排名，但排名終究要靠學校提供開支數字並完成評審調查。

學者的調查去年占排名總分的25%，法官、律所招聘合夥人和其他律師的調查占15%。但「美新」沒有說明今年占比是多少，表示將提供更多有關學校的詳情。提供更多詳情可能使校方既猶豫今後是否參加排名，又擔憂會影響到新生申請。

許多院長表示，「美新」如果懲罰放棄排名的學校將是作繭自縛，洛杉磯加州大學法學院代院長柯羅金(Russell Korobkin)說：「如果排名前15的法學院跌至50名，排名就將失去可信度。」

耶魯大學 柏克萊加大 加州大學

上一則

阿拉巴馬州新法元旦上路 隱藏攜手槍免執照

下一則

企業加薪留人 漲幅高達5.5% 成本轉嫁消費者恐助長通膨

延伸閱讀

NASA局長指中國將霸占月球 中方批言論不負責任

NASA局長指中國將霸占月球 中方批言論不負責任
尹錫悅稱「韓美正協商核武演習」 拜登否認

尹錫悅稱「韓美正協商核武演習」 拜登否認
逾⅔大銀行預測美2023年經濟衰退、聯準會轉向降息

逾⅔大銀行預測美2023年經濟衰退、聯準會轉向降息
「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

熱門新聞

中國國家衛健委26日晚發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，自明年1月8日起實施「乙類乙管」的總體方案，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。(新華網)

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

2022-12-26 10:46
1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

2022-12-28 09:35
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世