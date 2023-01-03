食藥局新過敏原清單元旦生效 芝麻也入列

聯邦元旦生效的新版食物過敏源清單，芝麻也入列，必須公開昭示。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )擴大從本月1日生效的主要食品過敏 原清單，把芝麻也列入，意味著全國160萬因芝麻過敏而可能危及生命的民眾，今後可以獲得更好的保障。

FDA的過敏原清單原本包括牛奶、雞蛋、魚、甲殼類、貝類、堅果、花生、小麥和大豆，多年來也一直考慮將芝麻列入，並於2020年建議食品製造業將芝麻列為食品標籤上的一種成分，但此建議並非強制性要求。

直到「食品過敏安全、治療、教育和研究法」(the Food Allergy Safety, Treatment, Education and Research Act，簡稱FASTER法)於2021年4月立法通過後，FDA正式將芝麻列入食品過敏原清單，意味著今後凡是含有芝麻的食品，皆受到特定食品過敏原的專責監督，包括對標示與製造的要求。

具體而言，FDA將對芝麻食品進行檢驗和抽樣，檢查主要食品過敏原是否正確標記在食品上，以及確認食品生產設備是否執行防止過敏原交叉接觸的措施。

「對芝麻過敏的人涵蓋所有年齡層，可能出現的症狀為咳嗽、喉嚨發癢、嘔吐、腹瀉、口腔皮疹、呼吸急促、喘息和血壓 下降等。」過敏疾病專家、免疫學者艾奇斯(Robert Eitches)2020年接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示。

FDA發表聲明表示，「於2023年之前已經放在零售貨架上的食品不需下架或重新貼上標籤，以告知芝麻為過敏原。」但是提醒消費者，「有鑑於部分食品在保存期限前，可能沒有標示芝麻過敏原，建議如果不確定食品中是否含有芝麻，應該洽詢食品業者。」

艾奇斯也表示，若民眾質疑自己對芝麻敏感，應主動諮詢專家並備妥緊急藥物，以防萬一。