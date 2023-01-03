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多喝水減血液鈉含量 或延緩老化

記者張聲肇／綜合報導

國家衛生研究院(NIH)2日公布大型、長期研究結果，說血液鹽分高的人，罹患長期性疾病和提早死亡的機率，都高於體內水分較充分的人；不過，報告作者群也提醒民眾，水分充足是否真具有延緩老化、預防疾病、延年益壽功效，還需進一步研究。

這份報告對全美國1.1萬名成年人45-66歲首次就醫起，追蹤到他們70-90歲為止的健康狀況，進行分析。

研究人員專注研究樣本的血液鈉含量，含量高表示水喝的不夠多的人，生理上老的比較快，通常也和高血壓、血脂、血糖等「老人病」有關。

正常的血鈉含量是每公升血液裡有135-146毫克分子(millimoles)，高於144毫克分子的人，比血液鈉成分較低的人，更早顯出老態的機率多了50%，「非時死亡」的機率也高出20%。

血鈉含量高於142毫克分子的人，罹患心臟病中風、長期肺病、糖尿病和失智症的風險也較高。

報告作者之一，NIH心肺血研究所研究員德密翠娃(Natalia Dmitrieva)說，隨著年齡漸長，身體各組織器官的損耗累積漸多，罹患這些疾病的風險也增加。她更早時候提出的報告也說，高血鈉量是心臟病的風險因子。

她說，健康的生活方式除了經常運動和營養均衡，越來越多研究建議，「保持足夠水分」也應列入，因為水分或許可以延緩老化；但報告作者強調，水分充足是否真能延緩老化、預防疾病還需再作研究。

約翰霍普金斯大學預防、傳染病與臨床研究中心主任艾波(Lawrence Appel)說，水分和老年病之間的關係仍是「高度揣測」的問題，國衛院這份報告並不證明「多喝水就能預防長期性疾病」。

根據疾病防治中心，水分充足確有減輕關節疼痛、維持正常體溫、預防便祕和腎結石等功效。賓州健康與人類發展學院水、健康與營養實驗室主任若辛格(Asher Rosinger)也認為，經常水分不足加速老化，可能比水分充足延緩老化更有道理。

心臟病 高血壓 中風

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