中國恐逾6億人染疫 北京1800萬確診

近幾周以來，中國陷入染疫高峰，但北京已有不少市民「陽過」康復，逐漸恢復正常生活。圖為北京市民在什剎海冰場快樂度元旦。（中新社）

中國正處於疫情 海嘯，媒體推估，全中國感染人數恐上看6億人。中國多地醫院重症床位緊缺，數據顯示，北京 大學人民醫院急症接診人次達到1030次，急症搶救病床使用率逾2166%。廣州市衛健委則指出，在經歷一周多的高位平台期後，研判廣州本次疫情已達峰，預計在春節前，將進入流行尾期。

中國網路媒體平台「今日頭條」去年12月30日刊發署名「管理視界」文章指出，據觀察，周圍的北京員工感染比率都超過九成了，不少已接近100%，現在還沒確診的人是鳳毛麟角。一周前未感染的少數人，本周多數都確診了，估計北京感染人數已超過1800萬。

文章表示，由於中國已不做大規模檢測，政府也沒有建立快篩自測上報平台，沒有準確的統計數據，但從網上發布的各種預測看，比較一致的結論是：「目前全國絕大多數城市都已經達峰，感染率都超過了五成，一些城市甚至超過了九成，綜合平均估算，全國感染率已經超過了四成，也就是說全國感染人數至少5.6億人，甚至有可能超過6億人了。」

另據「第一財經」報導，北京急救中心「急診接診人次搶救床位留觀床位使用率情況」數據顯示，去年12月27日，當地134家醫院中有64家報告「急症擁擠程度高」。其中，北京大學人民醫院當日急症接診人次達1030次，急症搶救病床使用率逾2166%，為當天之最。

遺體火化難⋯黃牛抬價發國難財

中國疫情高燒下，殯儀館和火葬場出現「超負荷」運作。上海市出現殯葬黃牛，傳出有人加價人民幣1500元至2000元（約217.4美元至289.8美元）轉售遺體火化服務名額，顯示當地殯葬業務供不應求。

在中國南方，廣州市衛健委指出，在經歷一周多的高位平台期後，去年12月23日以來，廣州全市發燒門診就診患者人數開始從高位回落，單日就診量從高峰期5、6萬人次下降至1.9萬人次。據研判，廣州市本次新冠病毒感染疫情已達峰，預計春節前，本波疫情將進入流行尾期。

至於中國「健康碼 」何時會退場？中國官媒健康時報引述不具名公衛專家稱，疫情下，對脆弱人群的保護是必要的，這也是目前部分養老院、醫院等地還需要查驗健康碼的原因。中國疾病預防控制中心前流行病學首席專家曾光曾表示，新冠轉移到「乙類乙管」後，「健康碼就不存在了」。