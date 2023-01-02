龐培歐籲禁中國旅客入境：習近平要播毒全世界
中國宣布新年放開出入境限制和有序恢復公民出境旅遊後，前國務卿龐培歐1日在訪談節目表示，美國和全世界都應禁止接納中國遊客，因為中國國家主席習近平有一個擴散新的變種病毒和感染全球的陰謀。
在實行近三年的最嚴清零政策後，中國去年底宣布放開旅遊限制，包括美國在內的許多國家要求中國旅客登機前需出示24小時核酸檢測證明。
龐培歐在「貓圓桌」(Cats Roundtable)播客節目說：「中國可能有數以百萬計的感染者，他們當中半數人在外旅行，我們沒有理由允許中國人再來傳播病毒，將攜帶病毒的中國人送到全球各地，故意感染世界其他人。」
龐培歐2018年4月至2021年1月20日擔任前總統川普的國務卿，有傳言說他2024年可能參選總統。龐培歐表示，全世界剛經歷了一場地獄，習近平應該對每個確診死亡者負責，但他逃脫了，我很遺憾他沒有被追責，我們應為2020年春一直到今天的600萬名確診死亡者討回公道。」
龐培歐說：「現在習近平又這樣做了，與2020年春天一樣，將他知道的感染者送到全世界，他又在做同樣的壞事，想感染千百萬更多的人，我們不能允許這種事情發生。」
美國、澳洲、加拿大和英國過去一周都宣布，要求來自中國的所有旅客在登機前，都要出示陰性檢測證明。
由於國際社會對中國統計的感染數字和中國疫苗的保護力缺乏信心，部分國家規定中國人出境登機前必須做核酸檢測。
龐培歐警告說，全世界很快將看到類似2020年3月義大利米蘭的情景，當時新冠疫情爆發後，很快開始在歐洲和全世界傳播。
對於世界將面臨新的變種病毒的威脅和影響，部分專家是淡化處理。一位協助研發牛津-阿斯利康(Oxford-AstraZeneca)疫苗的專家認為，試圖通過旅行限制來防止病毒傳播，已證明不很奏效。利物浦大學疫情醫學專家桑普(Calum Semple)說：「要保持冷靜，我們已有預防措施。」
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