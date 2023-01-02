龐培歐籲禁中國旅客入境：習近平要播毒全世界

前國務卿龐培歐1日在訪談節目稱習近平有擴散病毒的陰謀，指美國和全世界都應禁止接納中國遊客。(Getty Images)

中國宣布新年放開出入境限制和有序恢復公民出境旅遊後，前國務卿龐培歐 1日在訪談節目表示，美國和全世界都應禁止接納中國遊客，因為中國國家主席習近平 有一個擴散新的變種病毒和感染全球的陰謀。

在實行近三年的最嚴清零政策後，中國去年底宣布放開旅遊限制，包括美國在內的許多國家要求中國旅客登機前需出示24小時核酸檢測 證明。

龐培歐在「貓圓桌」(Cats Roundtable)播客節目說：「中國可能有數以百萬計的感染者，他們當中半數人在外旅行，我們沒有理由允許中國人再來傳播病毒，將攜帶病毒的中國人送到全球各地，故意感染世界其他人。」

龐培歐2018年4月至2021年1月20日擔任前總統川普的國務卿，有傳言說他2024年可能參選總統。龐培歐表示，全世界剛經歷了一場地獄，習近平應該對每個確診死亡者負責，但他逃脫了，我很遺憾他沒有被追責，我們應為2020年春一直到今天的600萬名確診死亡者討回公道。」

龐培歐說：「現在習近平又這樣做了，與2020年春天一樣，將他知道的感染者送到全世界，他又在做同樣的壞事，想感染千百萬更多的人，我們不能允許這種事情發生。」

美國、澳洲、加拿大和英國過去一周都宣布，要求來自中國的所有旅客在登機前，都要出示陰性檢測證明。

由於國際社會對中國統計的感染數字和中國疫苗的保護力缺乏信心，部分國家規定中國人出境登機前必須做核酸檢測。

龐培歐警告說，全世界很快將看到類似2020年3月義大利米蘭的情景，當時新冠疫情爆發後，很快開始在歐洲和全世界傳播。