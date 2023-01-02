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變種「XBB.1.5」狂襲 全美感染占4成 CDC：住院率未漲

編譯徐薏茹／綜合1日電
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)30日更新的數據顯示，目前全美新冠肺炎確診病例約四成為Omicron新型亞變異株XBB.1.5，高於前一周的20%，東北地區占比最高，約75%確診病例為XBB.1.5。

CDC冠狀病毒＆呼吸道病毒部主任芭芭拉·馬宏(Barbara Mahon)表示，目前沒有跡象表明XBB.1.5會引發比其他Omicron變異株更嚴重的症狀，雖然全國整體的新冠病例住院率上升，但在東北部等XBB.1.5病例占比高的地區，住院率並未出現巨幅增長。

根據NBC News統計，30日新冠病例每日住院的七天平均值達到4萬2140例，比兩周前增長4.2%，加護病房每日住院的七天平均值也上升至每日5125例，比兩周前增加了9%以上。

馬宏指出，關於XBB.1.5仍有許多未知，包括是否比其他Omicron變異株更具傳染性。其他科學家擔憂XBB.1.5更擅於逃脫來自疫苗及先前感染其他Omicron變異株所得的抗體。

XBB.1.5是Omicron變異株XBB的亞分支，XBB是Omicron亞變種BA.2.10.1、BA.2.75的重組體。

XBB和XBB.1.5合計占全美病例的44%，多於其他Omicron變異株。

根據世界衛生組織(WHO)報告，目前XBB已在至少70個國家發現，10月在亞洲部分地區導致病例激增，包括印度、新加坡

實驗室的研究顯示，XBB能夠逃脫先前感染或接種疫苗得到的抗體，因此接觸該變異株而感染，或重新感染並出現症狀的可能性更高。

但抗體研究不等同於所有情況，有證據表明，免疫系統的其他部分能夠保護人體對抗病毒，且新冠疫苗在預防重症及死亡方面應該仍然有效。

生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)前局長布萊特(Rick Bright)以新加坡的XBB變異株傳播情況為例，病例的確激增，但住院率及死亡率並未出現相應的大幅增長，布萊特表示：「我們認為這是因為新加坡有更多人口已經接種最新型的疫苗及補強針。」

專家同意目前最重要的是接種雙價疫苗補強針，以增強免疫力抵禦更新型的變異株。

芝加哥一市民正接受新冠疫苗接種，全美新冠肺炎確診病例約四成為Omicron新型亞...
芝加哥一市民正接受新冠疫苗接種，全美新冠肺炎確診病例約四成為Omicron新型亞變異株XBB.1.5，比前一周高兩成。（Getty Images）

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