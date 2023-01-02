眾院候任中國特委會主席重批抖音：如數位毒品 應擴大查禁

即將擔任新一屆國會眾院新設的中國特別委員會表席賈拉格眾議員，日前受訪時稱抖音是「數位芬太尼」，有如毒品，令人沉溺，表示要擴大嚴禁下載抖音。(美聯社)

眾院 候任中國特別委員會主席賈拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)指責影音社媒抖音 (TikTok)是中國政府供應給美國人的「數位芬太尼」(digital fentanyl)，毒害國人，同時把數據傳回給中國共產黨；他認為抖音可望成為全美最大媒體，但抖音遭中共 控制，這種狀況國人可樂見？賈拉格認為該擴大查禁這款app。

賈拉格指抖音如毒品 數據傳回中共

賈拉格接受國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet The Press)節目專訪，形容抖音極容易上癮、害人，可謂數位芬太尼，目前令人困擾的數據正在浮現，指使用即時社媒有腐蝕性影響，對全國年輕男女尤其如此，抖音「事實上傳回給中國共產黨」。賈拉格認為，美國應查禁抖音。

即將擔任新一屆國會眾院新設的中國特別委員會表席賈拉格眾議員，日前受訪時稱抖音是「數位芬太尼」，有如毒品，令人沉溺，表示要擴大嚴禁下載抖音。(Getty Images)

開支法禁聯邦用抖音 多州也下禁令

抖音的母公司「字節跳動」(ByteDance)為中國人控有；據眾院給辦事人員的內部通知，院內一切聯邦電子裝置禁止抖音。另外，拜登總統上周簽字的1兆7000億綜合開支法案裡，也禁止聯邦政府裝置使用抖音；近幾周有十多個州也執行禁令，不准官方裝置裡有抖音。

抖音之前形容美官方想查禁政府設備裡的抖音是「政治擺態，無益於增進國安利益」；眾院禁用抖音，目前該公司婉拒置評。

賈拉格表示，抖音在全美竄紅，自己不僅支持在官方裝置裡禁用抖音，還應把禁令推行到全國。

抖音遭指控會刪除中國政府覺得敏感的內容；賈拉格問說，假如他們開始查禁新聞、在演算法上動手腳以符合中共認為適合刊行的內容，該怎麼辦？

高層認為抖音威脅國安 但迄無證據

美國高層認為抖音可能對國安造成威脅；批評人士指字節跳動可能在中方逼迫下，交出屬於美國公民的抖音資料；安全專家認為，這些數據可供中國找出情資，或者用假消息攻勢影響美國人。

但前述指控迄今並無證據佐證，話雖如此，抖音去年12月證實四名員工不當取用兩名記者的抖音用戶數據，已遭開除。

抖音在美被下載數億次 恐已無法查禁

抖音在全美已下載數億次，協助無數線上內容創造者打造自己品牌及生計；隨著受歡迎，抖音可能已經大到無法查禁。抖音自2020年以來便與美國政府磋商，想化解國安顧慮，讓美國用戶繼續使用抖音。

賈拉格表示，政府無法替民眾撫養、保護小孩，但總該做些明智的事，以創造更健康的社媒生態。