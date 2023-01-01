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習近平新年賀詞變軟：兩岸一家親 蔡英文：台海和平是共同責任

本報北京、台北／連線報導
新年前夕，中國國家主席習近平通過央視總台和互聯網，發表2023年新年賀詞。(美聯社)
新年前夕，中國國家主席習近平通過央視總台和互聯網，發表2023年新年賀詞。(美聯社)

中國國家主席習近平31日晚間發表2023年新年賀詞，在兩岸部分，他調子變軟，提到「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

中華民國總統蔡英文1日發表新年談話，回應了習近平在前一晚的新年賀詞，蔡英文呼籲北京當局，台海的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是所有人的共同期待。

習近平在2022年新年賀詞涉台部分較為強勢，指「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」。此前，在2017年到2021年的新年賀詞中，除了問候「台灣同胞」與提及很多港澳台居民拿到居住證外，都未談及兩岸。此次是七年來習在新年賀詞中，第二度出現對台喊話。

據中國央視31日晚間新聞聯播，習近平在2023年新年賀詞提及防疫政策時稱，「疫情發生以來，始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護人民生命安全和身體健康」。他說，「每個人都不容易」，「目前疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，曙光就在前頭」。

談及中國經濟時，習近平說，中國繼續保持世界第二大經濟體地位，全年國內生產總值預計超過人民幣120萬億(兆)元。面對全球糧食危機，「糧食生產實現十九連豐，中國人的飯碗端得更牢了」。

蔡英文說，從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣的挑戰，而戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作，共同以促進區域的穩定發展為目標，才能夠讓更多人得到安全和幸福。

她說，看到近來中國升溫的疫情狀況，只要有需要，基於人道關懷的立場，台灣願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

在國際局勢與外交方面，習近平說，「百年變局加速演進，世界並不太平。我們始終如一珍視和平和發展，始終如一珍惜朋友和夥伴，努力為人類和平與發展事業貢獻中國智慧、中國方案」。

蔡英文也提到，台灣推出「強化全民國防兵力結構調整方案」，是希望藉由全民國防體系的檢討與調整，以及強化義務役訓練的質與量，提升台灣的自我防衛的能力。

習近平 疫情 蔡英文

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