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前教宗本篤16世95歲辭世 美國教徒有讚奉獻 有批包庇性侵神職人員

編譯盧炯燊／綜合31日電
天主教榮休教宗本篤16世於去年12月31日辭世，享耆壽95歲。(美聯社)
天主教榮休教宗本篤16世於去年12月31日辭世，享耆壽95歲。(美聯社)

前羅馬天主教教宗本篤16世在2022年的最後一天魂歸天國，在世95歲。他於2005年出任教宗，但是在2013年宣布辭職隱退，成為600多年來第一位「榮休」教宗，被喻為是當代最負盛名的神學家之一。

教廷發言人31日透過文字聲明宣布，本篤16世31日上午9時34分，在梵蒂岡居住的教會之母修道院(Mater Ecclesiae Monastery)逝世，1月2日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂(St. Peter's Basilica)停靈，以供信眾瞻仰。葬禮將於1月5日舉行，由教宗方濟各主持。目前僅有義大利和德國獲邀派遣官方代表團參加。

方濟各31日在主持子夜彌撒時高度讚揚本篤16世，指只有上帝才知道他的代禱價值及力量，以及他為教會利益所做出的犧牲。

本篤16世2005年4月接任教宗時已經78歲，健康不佳已有多年，教宗方濟各28日公開活動結束時發出他病重的信息，籲請信徒為他祈禱。方濟各之後親往教會之母修道院探望他。

本篤16世1927年4月16日在德國南部巴伐利亞地區一個篤信天主教的家庭出生，本名約瑟夫‧拉青格(Joseph Ratzinger)。二次大戰時是德軍防空部隊成員，戰後在慕尼黑大學學習哲學和神學，1951年獲得神父資格。

1953年獲得神學博士學位，其後在多所大學任教，1977年獲任命為雷根斯堡(Hochstift Regensburg)大主教，1981年起開始執掌梵蒂岡最重要的信仰教理部。

他是知名的傑出神學家，也是正統教義的堅定捍衛者，反對教會改革。在位教宗期間，因為天主教會派系內鬥，加上連續揭發神職人員，甚至包括大主教在內性侵兒童的醜聞，讓教會形象一落千丈。

隨著全球各地爆發的教會醜聞，而且愈演愈烈，在2010年和2012年，成為首位針對性侵醜聞公開道歉的教宗，「極度自責」之餘更親自與受害者會面。

他的前管家加百列(Paolo Gabriele)2012年將梵蒂岡機密文件外洩給媒體，進一步暴露教會內部的分裂，也讓本篤16世深受打擊。

本篤16世在2013年2月以心力和體力日益衰退為由退位成為「榮休」教宗，是自1415年以來首位退位的天主教最高領袖，也史無前例有二位教宗共同生活在梵蒂岡圍牆內。

在逝世消息傳出後，美國天主教徒對他的評價不一。崇拜者稱讚他的神學才能和對傳統教義的奉獻，但反對者指他蓄意包庇性侵兒童的神職人員，也阻礙女性在教會的作用。

獲本篤16世任命為紅衣主教的紐約大主教多蘭 (Timothy Dolan)稱讚對方是博學、睿智、聖潔的人，用愛說真話。

聖母大學美國天主教研究中心主任康明斯(Kathleen Sprows Cummings)表示，他是一個有堅定的信念和高超的智慧的人，但卻他留下了複雜的遺產。

她說，去年2月有報告暗示他在擔任慕尼黑大主教期間，掩蓋神職人員性侵行為，被揭後才承認未能果斷地面對性侵者。

芝加哥天主教神學聯盟公共神學教授米利斯(Steven Millies)指出，本篤16世在成為教宗之前，主導執行教會的紀律，所以他是最了解神職人員性侵兒童的人。

米利斯又說，他最重要的遺產就是辭去教宗職位，原因是他認識到梵蒂岡中央集權官僚機構根深蒂固的權力，他根本無法解決性侵危機及其他許多問題。

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