本篤16世8年任內 籠罩性侵權鬥陰影 有損教宗威嚴

前羅馬天主教教宗 本篤16世(Benedict XVI)去年12月31日在梵蒂岡的教會之母修道院辭世，享耆壽95歲。他是600年來第一位選擇辭職的教宗，任內飽受神職人員侵害兒童與親信內鬥醜聞所苦。

2005年4月19日，時年78歲的本篤16世接替在位27年且備受景仰的若望保祿二世(John Paul II)出任教宗，是1000年來首位德國 裔教宗。紅衣主教團從多名候選人中選出本篤16世，稱他是「信得過的人選」。就任教宗之前，俗名拉辛格(Joseph Ratzinger)的本篤16世曾經擔任教廷教義部(CDF)執法人近25年。

拉辛格堅定捍衛羅馬天主教正統，是擇善固執的傳統主義派。他在1982年離開德國慕尼黑和弗賴辛總教區(archdiocese of Munich and Freising)總主教職務，隨後擔任教義部執法人。他對於受馬克思主義影響的拉丁美洲解放神學(Liberation Theology)發表訓令，為他贏得「天主的洛威拿猛犬(Rottweiler)」暱稱。

本篤16世曾經坦承，他在「治理和決策上缺乏決心」，他領導羅馬天主教的八年期間充斥決策失誤與醜聞。他曾暗示伊斯蘭教在本質上是暴力的，引發穆斯林反感。他曾為二次世界大戰期間對納粹屠殺保持緘默的前教宗庇護12世(Pius XII)辯護，指庇護12世是一個偉大的人，救了很多猶太人，因此激怒猶太人。本篤16世還反對向非洲運送保險套以對抗愛滋病傳播，認為這麼做反而會使問題惡化。

儘管本篤16世的教宗任期大多因神職人員侵害兒童醜聞蒙上陰影，但相較於態度較為寬鬆的若望保祿二世，他曾果斷實施紀律處分，解除涉案神父職務。

本篤16世下令對愛爾蘭教會啟動調查，隨後導致多名主教辭職。他也曾下令羅馬天主教團體基督軍修會(Legionary of Christ)已故的墨西哥籍創建者馬西爾(Marcial Maciel)退休。馬西爾被指控至少性侵 60名未成年人，雖然證據確鑿，但若望保祿二世執掌的教廷卻未能對馬西爾採取行動。

本篤16世前管家加百列(Paolo Gabriele)2012年將梵蒂岡機密文件外洩給媒體，暴露教廷內部的腐敗與鬥爭現象，更是損害本篤16世的教宗威嚴。

隔年，85歲的本篤16世選擇請辭，成為繼1415年教宗額我略12世(Gregory XII)退位後，近600年來首位請辭的教宗。他將原因歸於個人年事已高，無力繼續行使教宗職務。

2022年，一份德國的獨立報告指出，本篤16世在1977年至1982年擔任慕尼黑總主教期間，對四起兒少性侵案知情卻沒有採取行動。本篤16世發表一封情意懇切的信函，表示錯誤已經發生，請求受害者原諒。他的律師則詳細反駁，稱本篤16世對這些性侵案沒有直接責任。

儘管本篤十六世承諾退休後要保持低調，但他卻持續寫作、受訪，有意無意之間成為反對現任教宗方濟各（Pope Francis）保守派的代罪羔羊。部分堅貞派拒絕接受他自願辭去教宗職務的現實，持續稱本篤十六世為「我的教宗」。由於他選擇繼續穿著和教宗衣袍同樣的白衣，以及使用「榮休教宗」（Pope Emeritus）的稱謂，使「兩個教宗」的混淆更加嚴重。

本篤十六世在1963年到2013年期間，曾出版超過60本著作。他曾說，「在現實生活中，我比較像是一名教授，一個反映並思考宗教問題的人」。

本篤十六世會彈鋼琴，特別喜愛莫札特與巴哈。身為一名古典音樂愛好者，他聽到搖滾樂會皺眉，稱那是「表達基本激情」的音樂，還曾說過流行樂是「崇拜平庸」。相較下，現任教宗方濟各雖然也愛古典樂，卻也喜歡聽1960年代初期的義大利流行樂，還愛他母國阿根廷的探戈音樂。