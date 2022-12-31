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華府智庫學者：美過度專注台灣軍事 會將北京逼到牆角

記者張文馨／華盛頓報導

華府兩大智庫中國專家聯名在外交事務雜誌撰文表示，華府過度專注台灣議題的軍事層面，會將北京逼到牆角，加速中國國家主席習近平進犯台灣；呼籲重回維持台海和平的基調，「多做少說」，並鼓勵以和平方式達成台灣民眾能接受的兩岸歧見解決方案。

戰略暨國際研究中心（CSIS）中國專家白明（Jude Blanchette）與布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）以「台灣持久賽」（the Taiwan Long Game）點出華府及美國政策圈對兩岸政策存在的誤解，延伸出決策層面的盲點，這不只損害美國利益，也會損害台灣與盟國利益。

美國海軍作戰部長吉爾戴（Michael Gilday）說，不能排除北京在今年或明年動手的可能性，國會議員也有呼應者。

文章表示，美國政策圈似乎正在形成一種共識，認為兩岸和平維持不了多久，美國必須做好台海開戰準備；一向致力維持現狀，且允許兩岸尋找解決方案的美國，也已將重點轉到應對中國對台灣的威脅，美國總統拜登多次表示，美國將軍事介入兩岸衝突。

文章指出，解放軍軍力雖然成長，且北京統一台灣的野心也沒有消退，還發生了讓美國分心的俄烏戰爭，但沒有跡象顯示習近平正依特定時間表來武統台灣；以「解放軍力成長」斷言「衝突不可避免」是錯誤的。

文章表示，若將北京逼到牆角，例如在台灣永久駐軍或是與台北再簽署一項共同防禦保證，可能逼得北京乾脆動手；華府永續的台灣政策應該是確保北京將台灣作為長期目標，而非短期危機。

文章指出，北京對台灣的威脅不只軍事，還有行之有年的灰色地帶行動，包含網路攻擊、介入台灣選舉以及各種心理戰；美國狹隘地關注台灣面臨的軍事壓力，挹注軍事資源，無助嚇阻衝突，反而加劇緊張。

文章指出，美國越是將注意力放在軍事解決，不只美國，盟友和台灣都會面臨利益風險；華府最終面臨的應該是有關防禦的戰略問題，而不是軍事解決；衡量美國政策的唯一標準，是其是否有助維持台海和平穩定，而非一勞永逸地解決台灣問題，或者將台灣永久地留在美國陣營。

文章建議，美國應致力強化台灣在網路、經濟、訊息、外交和軍事各領域的韌性，拒絕對台灣提供主權象徵，要務實地在各項領域強化台灣的能力；華府應該多做少說，有意義地支持台灣，也讓習近平可以對國內交代，保留最終統一的空間。

北京 華府 習近平

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